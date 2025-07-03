Полмиллиона владельцев Nissan и Infiniti могут получить новый двигатель

Из-за дефекта в подшипниках турбомоторов VC-Turbo компания Nissan объявила масштабную отзывную кампанию, в рамках которой некоторым владельцам заменят двигатели на новые.

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Если в мире отзывов и сервисных кампаний есть «джекпот», то это бесплатная замена мотора. И похоже, некоторым владельцам Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 и QX55 в США крупно повезло — производитель признал проблему с подшипниками в турбодвигателях и готов заменить их на абсолютно новые агрегаты, если будет выявлено серьёзное повреждение.

В зоне риска — почти 444 тысячи автомобилей. Речь идёт о моделях с двигателями 1.5 и 2.0 VC-Turbo, произведённых с 2019 по 2024 год:

Nissan Rogue (2021–2024),

Nissan Altima (2019–2020),

Infiniti QX50 (2019–2022),

Infiniti QX55 (2022).

По предварительным данным, часть двигателей могла получить некачественные подшипники, что грозит серьёзным повреждением мотора вплоть до полного выхода из строя.

Инспекция вместо поголовной замены

Однако, массовая замена почти полумиллиона моторов — слишком дорогостоящее решение, тем более, для Nissan. Поэтому сначала компания вызовет владельцев в дилерские центры, где специалисты проведут диагностику со снятием поддона двигателя.

Если в поддоне найдут металлическую стружку — признак износа подшипников — двигатель, скорее всего, будет заменён полностью. Если поддон окажется чистым, мотор останется прежним, но ему сделают профилактическое обслуживание:

в моторах 2.0 VC-Turbo заменят масло,

в моторах 1.5 VC-Turbo дополнительно установят новую прокладку поддона и обновят прошивку блока управления двигателем.

Лучше раньше, чем позже

Хотя отзыв почти 444 000 машин — серьёзная операция, Nissan уже доказал, что умеет действовать на опережение. Так, ранее в июне Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (NHTSA) отказалась от потенциального отзыва 2 миллионов автомобилей после изучения жалоб на коррозию рычагов подвески у Altima и Maxima.

Причина — проактивные меры самой компании, которая раньше начала замену проблемных деталей. По мнению регулятора, владельцы имели бы достаточно времени, чтобы заметить неисправность по звукам и вибрациям до наступления критического состояния.

Пока отзывная кампания касается только США, но если дефект окажется массовым, вполне возможно расширение географии. В любом случае, владельцам моделей с VC-Turbo стоит следить за поведением своих автомобилей.