Чем грозит покупка новых автомобилей двухлетней давности

В настоящее время на складах в России скопилось огромное количество новых автомобилей. Хотя их число постепенно сокращается, этот процесс происходит крайне медленно. Среди них есть и машины, выпущенные в 2022 и 2023 годах.

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Для дилеров застоявшиеся на складах легковушки - это всегда проблема, поэтому они готовы предоставить хороший дисконт на залежавшийся товар.

Кроме того, возникает резонный вопрос о техническом состоянии подобных экземпляров, которые хоть и новые, но долго простаивали. О том, стоит ли их покупать и как не попасть на удочку ушлых продавцов, рассказал президент "Союза автомобильных дилеров России" Вячеслав Жигалов в беседе с порталом "Автовзгляд".

По словам эксперта, чисто технически разница между машинами 2022 и 2025 годов выпуска отсутствует. Однако есть один важный нюанс: иногда дилеры сообщают производителям, что автомобили уже проданы, чтобы выполнить план. Именно с этого момента начинает действовать гарантия изготовителя.

Так, приобретя выгодный экземпляр 2023 года можно столкнуться с тем, что гарантия на него практически истекла. Поэтому перед покупкой важно проверить дату начала гарантии в сервисной базе производителя. Дилер обязан предоставить эту информацию по запросу клиента.

Что касается цены, то чем дольше машина хранится на запыленной парковке, тем более существенную скидку готов предложить дилер. Производитель также оказывает финансовую поддержку в таких случаях. Опытные покупатели успешно этим пользуются.

Однако не всё так просто. Популярные модели продаются без дополнительных скидок за "возраст", поскольку внешне кроссовер, простоявший два года на складе, выглядит идеально: чистый салон, сверкающий кузов, идеальные швы и тот самый запах новизны. Но внешность - это только половина правды.

Под капотом может скрываться множество сюрпризов. Аккумулятор часто оказывается полностью разряженным или уже заменённым на самый дешёвый аналог сотрудниками сервисного центра, а на шинах будут микротрещины.

Масло и антифриз за время простоя могут превратиться в помутневшую жидкость с сомнительными характеристиками. Патрубки, ремни и уплотнители способны пересохнуть и даже лопнуть.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с датчиками, мультимедийной системой, камерами и другими электронными компонентами.

При осмотре автомобиля Жигалов настоятельно рекомендует обращать свое внимание на наличие коррозии, подтёков, отслоения краски и других признаков старения. Лучше всего это сделать в присутствии вашего доверенного специалиста. И даже если все параметры находятся в должном состоянии, торг никто не отменял.

Реальная выгода в размере от 100 000 до 300 000 рублей, а также зимняя резина, антикоррозийная обработка, расширенная гарантия и полный бак бензина, которые вы сможете выбить у дилера, - это не просто скидка, а компенсация за риск. В случае если сотрудники автосалона не готовы идти на серьезные уступки, специалист советует отказаться от такой покупки.

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