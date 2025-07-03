Tank и Exeed заняли первые места в премиум-сегменте РФ

В российском сегменте премиальных автомобилей в мае 2025 года произошла смена лидера. Первое место занял китайский бренд Tank, чьи рамные внедорожники выбрали 1315 покупателей. Однако, по сравнению с маем прошлого года, продажи сократились на 38%.

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На втором месте оказался Exeed, который реализовал 1234 автомобиля за месяц. Продажи этой марки снизились на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее Exeed удерживал лидерство в премиальном сегменте на протяжении трёх месяцев — с февраля по апрель.

Третью позицию в мае заняла BMW. Несмотря на то, что автомобили этой марки с весны 2022 года поступают в Россию по параллельному импорту, спрос на них вырос. В мае новыми владельцами BMW стали 1090 россиян, что на 39% больше, чем годом ранее.

Также в пятерку лидеров премиального сегмента вошли китайский бренд Lixiang и немецкий Mercedes-Benz. Продажи Lixiang составили 972 автомобиля, что на 7% меньше, чем год назад. Mercedes-Benz, напротив, показал рост: продажи увеличились на 54% и достигли 621 автомобиля.

Всего в мае 2025 года в России было продано 8087 новых автомобилей премиум-класса, что на 27% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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