За такой обгон будут штрафовать: в России уточнили ПДД

Верховный Суд разъяснил правила после прецедента, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Если водитель выехал на обгон в зоне, где он разрешен, а завершил маневр вне зоны действия знака - это будет считаться нарушением правил. Зона обгона всегда обозначена знаками или разметкой.

Такое решение утвердил ВС после прецедента, когда мужчина был лишен прав на год по факту подобного маневра. Данная трактовка более ориентирована на частные ситуации, и потому юристы говорят о необходимости тщательного анализа каждого подобного случая.

Согласно ПДД перед началом любого маневра водитель должен убедиться, что его выполнение не создаст опасности и помех другим участникам дорожного движения. Если идет обгон - нужно убедиться в том, что свободна и встречная полоса.

Юристы «Известий» уточнили, что даже если водил совершил обгон, но при этом создал опасную ситуацию на дороге, это будет трактоваться как нарушение. В прецеденте водитель не убедился ни в безопасности своего маневра, ни в том, что протяженности участка дороги, где допускается обгон, хватит для этих действий.