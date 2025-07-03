Атвоэксперт назвал цель повышения утильсбора на иномарки

В России планируют повысить утильсбор на иномарки с мощностью мотора от 160 лошадиных сил. Главная цель этого решения — получить больше средств на поддержку автомобилей отечественного производства, объяснил 360.ru руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин.

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Новые меры отразятся на покупателях таких машин, как Geely Monjaro, Geely Tugella, Knewstar 001, Chery Tiggo 7, TANK 300, 500 и 700, привел пример специалист. По его словам, это авто можно отнести к пограничным между экономвариантом и премиальными моделями. То есть повышенным сбором обложат иномарки и низшего класса, и более дорогие модели, поэтому затронут эти меры довольно большой спектр машин.

Вводится такая ставка ради поддержки российского автопрома, так как в стране фактически перекроют кран параллельного импорта. При этом россиянам можно не опасаться резкого скачка цен — это коснется в первую очередь тех автовладельцев, которые пригоняют машины из-за рубежа, подчеркнул Кисенков.

«Процедура занимает в среднем 45-60 дней. Поэтому резкого скачка цен после принятия закона не произойдет, это будет происходить постепенно», — отметил специалист, пояснив, что вводится утильсбор по государственной программе поддержки спроса на автомобили, которая подразумевает внимание к российскому производителю.

Напомним, Минпромторг РФ намерен распространить коммерческий утильсбор на автомобили с моторами от 160 л.с., которые физлица завозят для себя из-за границы. По словам экспертов, россиянам, которые сейчас завозят иномарки из других стран, нужно готовить огромные суммы, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин рассказал, зачем в России повысили утильсбор на автомобили.