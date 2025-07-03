Nissan X-Trail третьего поколения обновили и запустили в продажу

Китайский рынок уникален: вместе с новым поколением в строю может оставаться и прошлое. Так случилось и с Nissan X-Trail третьей генерации T32: его обновили и запустили продажи.

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Выпуском X-Trail Classic занимается совместное предприятие Dongfeng-Nissan. Внешне кроссовер изменился несильно: новый дизайн дисков, вместо противотуманок установили пластиковые заглушки.

Зато кроссовер обзавёлся совершенно другой передней панелью, с установленным поверх неё экраном мультимедиа диагональю 12,3 дюйма. Ниже неё - три круглых дефлектора, ещё ниже - аналоговый командный пункт управления климатом. В топовой версии появилась двухцветная отделка. Единственное, что смущает - старомодный фиксируемый селектор трансмиссии.

Nissan X-Trail Classic оснащается двухлитровым атмосферником (151 л.с., 194 Нм) и вариатором X-Tronic, привод для Китая только передний.

Цена на новинку ограниченное время составляет 120-126 тысяч юаней (1,31-1,38 млн рублей).