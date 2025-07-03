Автокриминалист раскрыл новую схему обмана при покупке авто

В России распространилась мошенническая схема со списанием льготного утильсбора при растаможке автомобиля, выяснила «Газета.Ru». Злоумышленники, завладев паспортными данными жертвы, списывают от ее имени утильсбор на машину, которую она не ввозила. В итоге пострадавший не может воспользоваться льготным тарифом, когда сам хочет привезти авто в РФ. О том, как действует эта схема и можно ли от нее уберечься, — в материале «Газеты.Ru».

Случаи лишения россиян права на использование льготного утилизационного сбора при ввозе автомобиля носят массовый характер, сообщил «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. По его словам, во всех инцидентах фигурируют некие подставные люди.

«Жительница подмосковного Домодедово по имени Нина в 2024 году решила привезти Mercedes-Benz ML из Белоруссии, и этот автомобиль подходил под льготный утильсбор. Она обратилась на таможню для списания льготного утилизационного сбора, но получила отказ. Выяснилось, что незадолго до этого от ее имени был уже списан утильсбор на Hyundai Elantra, который она не ввозила и не оформляла», — рассказал Шелков.

По его словам, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что

неизвестные люди подали в таможню от имени Нины поддельные документы с ее реальными паспортными данными, а ввезенный от ее имени Hyundai перепродали через автосалон.

«Девушку признали свидетелем, но уплату льготного «утиля» так и не аннулировали. Пока шло расследование, прошел почти год, в течение этого времени Mercedes-Benz простаивал. Оформить его с уплатой льготного утильсбора удалось только тогда, когда начался новый период уплаты утильсбора», — пояснил Шелков.

Что за льгота

В России действует льготная ставка утилизационного сбора на автомобили, ввозимые для личного пользования. Так, за новый легковой автомобиль требуется уплатить всего 3,4 тыс. рублей, за машину старше трех лет — 5,2 тыс. рублей.

При ввозе машины для перепродажи начисляется так называемый коммерческий утилизационный сбор в несколько сотен тысяч рублей в зависимости от мощности и объема двигателя, цены автомобиля и его возраста.

Постановление правительства № 1722 от 17.10.2023 конкретизирует условия, при которых гражданин может уплатить льготный «утиль»: автомобиль нужно поставить на учет на имя человека, который его ввозил, и нельзя продавать в течение года. В противном случае таможня имеет право доначислить утильсбор по коммерческой ставке. По действующим правилам с льготным утильсбором можно ввозить только один автомобиль в год.

Поставили на конвейер

Другой россиянин, проживающий в одном из южных регионов, обнаружил, что на его имя по льготной ставке утильсбора было оформлено сразу 29 автомобилей, которые впоследствии были перепроданы неизвестными лицами, рассказал Шелков. Это произошло до введения правила о ввозе по льготной ставке только одной машины в год. В итоге таможня доначислила коммерческий «утиль» на сумму 12 млн рублей на конечных покупателей этих 29 машин, указал он.

«Человек узнал об этой ситуации из письма таможни со списком оформленных на него по льготным тарифам 29 праворульных машин. Таможня в ходе проверки потребовала от него сообщить о дальнейшей судьбе автомобилей. Ему удалось доказать таможенникам, что копия паспорта, бланк ИНН и доверенность от его имени, по которой оформлялись автомобили, были поддельными», — заключил Шелков.

Попасть может каждый

Гражданину, на имя которого кто-то без его ведома растаможил автомобиль, следует обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, заявил «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Паспортные данные уберечь невозможно, они давно гуляют по сети в относительно открытом доступе, мошенникам легко их получить. Без попустительства таможни их использовать не так уж и просто. Такие схемы осуществляют по доверенностям, для проверки которых достаточно позвонить нотариусу. Или совсем внаглую, когда за одного человека приходит другой, и на это не обращают внимания», — пояснил Радько «Газете.Ru».

В оформлении машины на другое лицо по льготным тарифам есть признаки преступления — уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей. По словам адвоката, это основание для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, в России отсутствует контроль за оформлением свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), что косвенно отражается на возможности ввезти и легализовать машину на постороннего человека.

«Человек может иметь доверенность — оригинальную или поддельную — оплатить и списать утильсбор. Машина приедет, на нее оформят ЭПТС и СБКТС, она будет готова к продаже. Увернуться от списания «утиля» можно, если проверить, не выдавались ли от вашего имени доверенности, и аннулировать их», — сказал «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

По словам автокриминалиста Максима Шелкова, помимо доверенностей, злоумышленники используют поддельные брокерские договоры, которые не регистрируются у нотариуса и их невозможно отследить. Вместе с тем гражданин может проверить, не использовали ли его в этой схеме, в своем личном кабинете на сайте Федеральной таможенной службы. Там необходимо запросить, не оформлялись ли на его имя таможенные приходные ордера.