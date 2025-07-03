В России впервые за долгое время подешевели автомобили с пробегом

В первой половине 2025 года средняя стоимость подержанных автомобилей снизилась на 4% и составила 1,13 миллиона рублей. Об этом сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

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По его словам, это первый случай снижения цен на машины с пробегом за последние несколько лет. Однако он призвал не учитывать временное снижение после резкого роста в марте 2022 года.

Одной из основных причин, по мнению Целикова, стало то, что после длительного периода роста цен рынок оказался перенасыщен. За пять лет стоимость подержанных автомобилей почти удвоилась, что сделало их попросту недоступными для многих покупателей.

Кроме того, ситуация усугубилась из-за снижения спроса, вызванного высокой ключевой ставкой. Дорогие кредиты и выгодные условия по вкладам заставили людей пересмотреть свои приоритеты.

Ещё одним фактором стало значительное падение стоимости новых автомобилей. Масштабные распродажи и скидки от дилеров сделали машины в автосалонах дешевле, чем свежие подержанные, что повлияло на весь рынок. Дополнительным стимулом стало укрепление рубля, что упростило импорт из-за рубежа.

Динамика медианной стоимости наглядно демонстрирует изменения, произошедшие за последние годы. В 2021 году цены выросли на 22%, достигнув среднего показателя в 666 750 рублей. В 2022 году рост составил 33%, а цены поднялись до 890 000 рублей. Затем темпы замедлились: в 2023 году - на 17% (до 1 039 500 рублей), в 2024 году - на 13% (до 1 174 500 рублей). В первом квартале 2025 года тренд изменился, и за первые шесть месяцев рынок потерял 4%, опустившись до 1 130 000 рублей.

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