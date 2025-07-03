В России продают Skoda Rapid из КНР от 2,3 млн рублей

В России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей

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В Россию продолжают привозить китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена сейчас начинается от 2 288 000 рублей.

За столько новый автомобиль в богатой комплектации предлагает дилер из Казани. У седана кожаный салон, люк в крыше, мультимедиа с большим дисплеем, датчики дождя и света, климат-контроль, круиз-контроль, мультируль, зимний пакет и другое.

Другой автосалон из Казани предлагает аналогичный автомобиль за 2 360 000 рублей, в Пензе частник за такую машину просит 2 400 000 рублей. От версий российской сборки эти седаны отличают другие бамперы, фары от более современных моделей Skoda, а также измененные решетка радиатора, капот и крылья.

Под капотом у всех этих Skoda Rapid 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 112 л. с., 6-ступенчатая АКП.