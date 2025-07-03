Можно ли с правами категории «В» водить мотоцикл?

Глава ГАИ объяснил, с правами каких категорий можно управлять мотоциклами и скутерами

В редакцию «За рулем» пришло письмо читательницы, в котором она спрашивала, может ли она купить скутер сыну, у которого есть права категории «В», – то есть можно ли управлять скутером или мотоциклом, имея «более высокую» категорию.

Ответ простой: конечно же, нельзя. Практическая часть обучения на категории «А» и «В» существенно отличаются. И есть ряд других нюансов, о которых напомнил начальник ГУ по безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Он отметил, что возможность управления скутером определяется его характеристиками. Согласно ПДД, если ТС классифицируется как мопед (два или три колеса, скорость движения до 50 км/ч, оснащенный ДВС до 50 см3 или электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт), то управление разрешается с любой категорией, включая дополнительную категорию «М».

Если силовой агрегат скутера имеет объем меньше или равен 125 см3 и мощность не больше 11кВт, то это ТС считается легким мотоциклом. Для его управления требуется подкатегория «А1». Если же характеристики превышают указанные ограничения, то речь идет о полноценном мотоцикле. Его эксплуатация возможна только с категорией «А».