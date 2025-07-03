Китайский бренд займет производственные мощности BMW на «Автоторе»

Площадка, на которой собирались автомобили BMW, простаивает с 2022 года, и на ней могут организовать выпуск китайских автомобилей, пишет Авто Mail со ссылкой на президента компании Дениса Пака.

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"При этом могу подтвердить, что к нашей площадке проявляют интерес иностранные партнеры, в первую очередь наши коллеги из азиатских стран", - сказал Пак, но не раскрыл деталей о возможных партнёрах.

В настоящее время на "Автоторе" уже выпускаются "китайцы". Так, в Калининграде собирают SWM, Kaiyi, BAIC, Forthing, с апреля на предприятии прописались модели Jetour и Omoda.