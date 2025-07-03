Продажи Jaguar обрушились на фоне провального ребрендинга

Прошлогодний радикальный ребрендинг марки вызвал много негатива, как и концепт-витрина новой стилистики — электрокупе Type 00. Однако провал в продажах объясняют не только поворотом в сторону «повестки», не понравившимся консервативным клиентам. Есть и другая причина — Jaguar резко изменил курс в сторону «зеленой» мобильности и прекратил выпуск топливных машин.

© Jaguar

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в апреле Jaguar реализовал в Европе только 49 автомобилей. Это на 97,5 процента меньше, чем за тот же месяц 2024 года. В мае ситуация была ненамного лучше — в годовом сравнении спрос просел на 93,6 процента. В целом с начала года Jaguar продал в Старом свете на 77,8 процента машин меньше, чем за тот же период 2024-го.

© Jaguar

Несмотря на критику, нацеленный на молодежь ребрендинг принес некоторые плоды. Так, в ноябре и декабре прошлого года, сразу после премьеры новой айдентики, трафик на сайте Jaguar подскочил на 110 процентов.

Если верить исследованиям с участием фокус-групп, 23 процента людей захотели узнать больше о британской марке. Кроме того, на 20 процентов больше людей стали считать Jaguar брендом, «за продукцию которого стоит платить больше».

Обвал продаж же объясняют в основном прекращением выпуска автомобилей с бензиновыми и дизельными ДВС. Автосалоны почти опустели, а электрический флагман «новой волны» — фастбек на базе концепта Type 00 — задерживается. Он появится только в 2026 году.

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Серийный электрокар получит четыре двери вместо двух, запас хода 770 километров и, вероятно, индекс 01 вместо 00. Следом свет увидят электрокроссовер и еще одна «батарейная» модель, о которой пока ничего неизвестно. Все три дебютируют до 2029 года.