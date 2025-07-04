Эксперт назвал причины резкого роста цен на замену моторного масла

Ещё несколько лет назад замена моторного масла считалась одной из самых недорогих и предсказуемых сервисных процедур. Масло, фильтры стоят не очень дорого. Даже трудозатраты при этой процедуре минимальны. Так почему эта услуга сильно выросла в цене?

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В 2025-м же автовладельцы всё чаще удивляются выросшим ценам. По мнению автоэксперта Tamashi Константина Ожогина на это повлияло несколько моентов: от глобальных экономических факторов до внутренних перемен на рынке автосервиса.

Смена ассортимента масел

После 2022 года крупные зарубежные бренды (Liqui Moly, Castrol, Mobil) сократили поставки или подняли цены из-за логистических сложностей. В итоге многие водители перешли на российские аналоги (Gazpromneft, Lukoil, Rosneft). Сами масла с 2024 года почти не дорожали, а кое-где даже подешевели благодаря курсу валют, но импортная продукция всё равно остаётся дорогой.

Дефицит квалифицированных механиков

Зарплаты мастеров заметно выросли, а профессионалов не хватает: часть специалистов ушла обслуживать технику для военно-промышленного комплекса. Из-за этого экспресс-замена подорожала с 500-800 ₽ до 1 500-1 700 ₽.

Рост цен на фильтры и запчасти

Оригинальный масляный фильтр для Volkswagen или Kia, который раньше стоил 500-1 000 ₽, сегодня обходится на 50-100 % дороже.

Повышение накладных расходов

Инфляция затрагивает аренду сервисных боксов, утилизацию отработанного масла и стоимость оборудования. Всё это закладывается в конечную цену.

Расширение объёма работ

Часть владельцев совмещает замену масла с полным ТО - сменой свечей, трансмиссионных жидкостей, фильтров. За комплекс "под ключ" платят больше, увеличивая средний чек.

Новые регуляторные требования

Законодательные изменения в упаковке и обороте масел (запрет "розлива", обязательная цифровая маркировка) повышают издержки производителей и дистрибьюторов, а значит и конечную стоимость продукта.

Как сэкономить без ущерба для мотора

Самый простой способ - покупать масло самим. В крупных онлайн-магазинах канистра нередко дешевле, чем у дилера. При этом надо принести своё масло к официалам. Дилер обязан залить одобренный продукт, если у вас есть декларации и сертификаты.

Необходимо ловить акции. Многие сервисы дают скидку при записи онлайн или в "тихие" часы.

Стоит рассмотреть российские бренды. Gazpromneft Premium, Lukoil Luxe и другие аналоги подходят большинству современных двигателей.

Конечно, надо выбрать надёжное СТО. Независимые сервисы могут работать дешевле дилеров, но проверять репутацию и качество расходников никто не запрещает. Более того, рекомендует.

Необходимо комбинировать поездки. В Москве и Петербурге работы стоят дороже, чем в соседних регионах. Если есть возможность, меняйте масло по пути в область.

В итоге

Цены на масла стабилизировались, а в сегменте с импортными компонентами даже наметилось лёгкое снижение вслед за курсом валют. Однако из-за дорогой работы, запчастей и новых нормативов возврата к "старым" ценникам уже не будет. Если курс остаётся благоприятным, разумно покупать масло впрок - это почти единственный способ частично зафиксировать расходы на следующую замену.