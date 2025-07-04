В Калининграде запустили серийное производство электромотоциклов "Бульдог"

Калининградские конструкторы и инженеры разработали самозарядные электромотоциклы "Бульдог". Новинку создавали не только для любителей погонять по бездорожью, но также для сотрудников экстренных служб, которым часто приходится работать в условиях малой проходимости.

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Всего предприниматели вложили 150 миллионов рублей в инвестпроект по разработке и производству полноприводных мотоциклов на гибридных и полностью электрических двигателях. Их мощность составляет от пяти до восьми киловатт. Часть затрат покрыли за счет мер господдержки, среди которых - субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Легкость и послушность управления уже оценили охотники "Главная особенность электромотоцикла - он может сам себя заряжать на ходу. Этого удалось добиться благодаря встроенному зарядному устройству и генератору. Можно смело утверждать, что калининградская модель может легко передвигаться по экстремальному бездорожью", - рассказал основатель калининградской компании Дмитрий Сивков.

Благодаря электрическому движку "Бульдог" получился бесшумным. Во время тест-драйва можно услышать, как шина цепляется за асфальт. Обычно этот звук полностью заглушает рык привычного бензинового или дизельного мотора. На электробайке можно быстро перемещаться по лесу, маневрируя между деревьями.

Легкость и послушность управления уже оценили калининградские охотники, которые рассматривают мотоцикл в качестве здоровой альтернативы автомобилю.

Сама батарея, установленная на мотоцикле, экономная и потребляет 4,5 киловатт-часа. За 15-20 рублей можно легко "залить" полный бак, которого хватит для поездки на 100 километров. На зарядку от домашней розетки уйдет 2,5 часа.

Новинкой заинтересовались в нацпарке "Куршская коса". По словам его руководителя Анатолия Калины, электромотоцикл может пригодиться инспекторам для рейдов по лесам и по пересеченной местности.