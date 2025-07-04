Четыре года назад Mercedes-Benz представил миру EQS — флагмана электрической линейки. Однако лифтбек был принят не так тепло, как рассчитывал производитель. По словам главного дизайнера Mercedes-Benz Гордена Вагенера, модель неправильно восприняли: она никогда не позиционировалась как «S-Class на батарейках» и вообще значительно опередила свое время.

Вагенер отметил, что Mercedes-Benz EQS, вероятно, был представлен на 10 лет раньше, чем следовало. Кроме того, он признал промахи с маркетингом: электрокар не задумывался как роскошный электрический седан наподобие S-Class, и это отражено в его дизайне. По словам дизайнера, «это очень, очень прогрессивный автомобиль». Возможно, если бы Mercedes-Benz продвигал его как футуристичную версию CLS либо купе S-Class, все было бы иначе, добавил он.

К слову, от самого дизайна публика тоже не в восторге: его аэродинамический силуэт критиковали за излишнюю «обтекаемость» и радикальность, сравнивая автомобиль с огромным желейным бобом.

Весной 2024 года немцы освежили EQS в надежде дать продажам новый импульс. «Желеобразный» дизайн, однако, остался неизменным, а новшества сосредоточились в передней части электрокара.

Самое заметное — серебристые линии на заглушке, имитирующие ламели. Эмблема Mercedes-Benz при этом переместилась на капот, как у классических моделей.

Второго поколения у EQS не будет: модель объединят в одну линейку с S-Class по аналогии с BMW и ее 7-й серией и i7. Новый S-Class/EQS будет продаваться как с ДВС, так и с электрическими силовыми установками, но появится не раньше 2030 года. До этого EQS еще обновится, в том числе уже в следующем году, но акцент в этот раз сделают не на внешности, а на «технике».