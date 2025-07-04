Сколько водителей в РФ хотят голосовое управление функциями авто

60% российских водителей хотят голосовое управление функциями автомобиля

© Ferra.ru

Опрос, проведенный Авто.ру совместно с Яндекс Авто, показал, что большинство российских автомобилистов видят будущее управления бортовыми системами именно в голосовых командах. Несмотря на привычку к сенсорным экранам, более 60% участников исследования выразили желание иметь в своей следующей машине виртуального ассистента, например, Алису.

Интересно, что отношение к сенсорным экранам оказалось неоднозначным. Более 75% водителей высоко оценили удобство использования тачскринов, поставив им 4 или 5 баллов из 5. Тем не менее, основными функциями, которые управляются через экран, остаются климат-контроль и аудиосистема — задачи, требующие точности и часто выполняемые во время движения, что отвлекает внимание от дороги.

Переход к голосовому управлению становится логичным этапом развития автомобильных интерфейсов. Большинство опрошенных объясняют свое желание голосовых помощников тем, что так управлять системами проще и безопаснее. Водителям важно не отрывать рук от руля и глаз от дороги, чтобы повысить комфорт и снизить риск аварий.

© Автор.ру

Внедрение виртуальных ассистентов, таких как Алиса в Яндекс Авто, позволяет управлять навигацией, музыкой, звонками и другими функциями без необходимости физически взаимодействовать с дисплеем. Это соответствует запросам пользователей и улучшает безопасность за рулем.

По данным Авто.ру, к июню 2025 года почти 90% объявлений о продаже новых автомобилей содержали информацию о наличии сенсорных экранов. При этом около 40% машин оснащаются системами контроля слепых зон и адаптивным круиз-контролем, а голосовое управление входит в комплектацию примерно у 35% автомобилей, хотя используется оно пока не так широко.