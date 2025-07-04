Geely Coolray: чем китайский кроссовер лучше и хуже предшественника

Geely Coolray претендует на статус самого модного и самого драйверского B-кроссовера российского рынка. Но действительно ли он превзошел дорестайлинговый вариант, который продолжают выпускать в Беларуси как Belgee X50? Мы постарались в этом разобраться.

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Автор этих строк в недавнем прошлом владелец Belgee X50, он же Geely Coolray в его дорестайлинговой версии. В том числе поэтому тест обновленного кроссовера получился отчасти сравнительным. В любом случае, новая итерация модели - это гораздо больше, чем фейслифтинг. Популярный SUV остался переднеприводным, получил новый двигатель, но при этом лишился ручного режима трансмиссии, разжился ранее недоступными электронными "телохранителями", а также изменился внешне, внутренне, идеологически и, в конечном счете, даже сменил, на наш взгляд, целевую аудиторию.

Перламутровый гламур

Хочется начать с того, что новый Geely Coolray теперь не может быть черным. Зато может быть перламутровым, меняющим оттенки в зависимости от освещения. Всего вариантов окраски кузова по-прежнему пять: теперь это серый металлик, белый, голубой металлик, красный и уже упомянутый лиловый перламутр. Можно с ходу предположить, что в цветовой гамме стало больше оттенков для женщин и меньше для мужчин, и в этом есть доля истины.

Однако в экстерьере и интерьере в целом уравновешены элементы, призванные зацепить представителей обоих полов. Дамам наверняка понравится уже сам форм-фактор, крепко сбитый SUV выглядит энергичным и стильным, хотя на мой взгляд, лаконичности и солидности в сравнении с дореформенным Coolray во внешности убавилось, а эпатирующих черт, таких как крупное антикрыло, настоящий, а не бутафорский квартет выпускных патрубков и красные тормозные суппорты (выделены старшей комплектации), прибавилось.

Практичные покупатели точно оценят, что нижняя часть кузова, как и прежде, прикрыта защитным пластиком, а аэродинамическая губа переднего бампера больше не выступает вперед, как лезвие, в угоду геометрической проходимости. При этом длина увеличилась на 50 мм (до 4380 мм), ширина - на 10 мм (до 1810 мм), высота - на 6 мм (до 1615 мм), а клиренс остался прежним - 180 мм, вполне достаточным для того, чтобы смело съезжать с асфальта. Совсем не радикально модифицирован и багажник. На бумаге сохранился "статус-кво" - 330 л объема под шторкой. Однако по факту отсек стал чуть больше за счет того, что пол багажника приопустили, отказавшись от избыточно массивного футляра-органайзера над "докаткой". Существеннее то, что у крышки багажника появился электропривод, однако из ниш по бокам, к сожалению, убрали удобные сеточки.

Добавь престижа!

Салон дорестайлингового Coolray подкупал, с одной стороны, интеллигентной лаконичностью, с другой - был сборником цитат из Porsche и Lamborghini. Чего стоили только породистые обводы воздуховодов, дверных ручек, "авиационная" рукоять селектора трансмиссии и формы кнопок на центральном тоннеле!

В преемнике такое цитирование практически сошло на нет. Об эргономике и стилевых ходах предшественника напоминает разве что поручень в правой часть трансмиссионного тоннеля. Но и он стал выглядеть сдержаннее и оделся в кожзам, как и значительная часть внутренних панелей. Остальная часть отделана приятными на ощупь упругими пластиками и симпатичным псевдоаллюминием, который в предшественнике превалировал. Теперь на его месте применяется покрытие под рояльный лак.

Цифровой инструментарий показательно нарастили. Доминанта теперь - кластер 10,2-дюймовой "приборки" и 12,3-дюймового тачскрина. Два экрана визуально объединили волной из черного стекла. Щиток приборов можно похвалить за информативность и поругать за меньшее, чем прежде число настраиваемых тем.

Не радует и то, что табло лишилось солнцезащитного козырька. Впрочем, если стекло и бликует под направленным солнцем, то минимально. Что же понравилось в обновленном цифровом мире больше всего, так это качество картинки системы кругового обзора. Разрешение, как и прежде, высокое, а экран при этом увеличен, появились новые полезные ракурсы, в частности, "прозрачное шасси". Отсюда - новые приятные впечатления от работы системы.

Замечательно, что USB-разъемы на первом ряду вывели со второго яруса консоли на первый, так стало гораздо удобнее. Снизу теперь смонтирована розетка на 12 В. Отлично и то, что появилась беспроводная зарядка для телефонов, на которую, правда, не помещаются совсем уж крупные фаблеты.

Гаджетоманам наверняка понравится и то, что физических кнопок стало меньше (ими вызывается разве что "аварийка", меню климат-контроля и предустановки системы выбора режимов движения). Однако в дорестайле активировать ключевые пункты меню кнопками было удобнее. Например, теперь нужно лезть в меню, чтобы включить Autohold или подогрев руля.

Отдельная история - сиденья. Они в целом хороши в плане эргономики за счет достаточно длинной подушки, развитой боковой поддержки и основательных подголовников. Однако есть оговорки. Наполнитель жестковат, а валики излишне сжимают седоков, если они недостаточно субтильны. Еще одна претензия - к едва ли исчерпывающему числу электрорегулировок. Их всего четыре, и они есть только у водительского кресла и только в топовой комплектации.

Сиденье же переднего пассажира имеет механическую регулировку в четырех направлениях. И, увы, у сидений, как и прежде, подогреваются только подушки, но не спинки. Словом, здесь китайцы пусть немного, но сэкономили. Однако главное, что имеется обширный диапазон смещения кресел. У руля с многочисленными приливами под хват и настраивающегося в обеих плоскостях, он достаточный, так что задать комфортную посадку не проблема.

На втором ряду изменений меньше, чем на первом. Диван, как и прежде, комфортен и размещен достаточно высоко, сидеть удобно. В спинках передних сидений предусмотрены вещевые карманы, есть силовые USB-слоты формата Type А, откидной подлокотник с подстаканниками, воздуховоды и клавиши включения подогрева дивана. Но главное, что места сзади достаточно, чтобы ехать на "галерке" даже и втроем - спасибо щедрой на пространство фирменной платформе BMA, задействующей некоторые инженерные принципы "тележек" Volvo.

Спортивная подготовка

Главная техническая метаморфоза Coolray - замена трехцилиндрового мотора на четырехцилиндровый. Предшественник использовался на ряде моделей Volvo, заменитель разработан совместно со специалистами шведского дочернего бренда. С него снято на 3 л.с. меньше - 147 л.с., крутящий момент увеличен с 255 до 270 Нм, но достигается теперь на более высоких оборотах - в диапазоне 2000–3500 об/мин против прежних 1500–4000 об/мин. 7-ступенчатый преселективный "робот" с двумя мокрыми сцеплениями при этом перенастроен.

Самое досадное, что сохранен не вполне удобный алгоритм включения передач - при переходе в Drive из Reverse и наоборот нефиксируемый джойстик нужно качнуть дважды. Такая неторопливость может раздражать, а радоваться можно разве что достойной "защите от дурака". Трансмиссия как бы дает окончательное добро: Уверен? ОК! Впрочем, со временем, активные водители оттачивают мастерство двойного "кликания" селектором, как компьютерной мышью, и задержка почти сходит на нет.

Заложенный инженерами флегматизм "коробки" вдвойне нелогичен с учетом того, что в Coolray предусмотрен гоночный режим Launch Control (старт с двух педалей), а система выбора режимов движения помимо прежних Comfort, Sport и Eco разжилась предустановкой Adaptive с говорящим названием. Как выяснилось, последний наиболее удобен, как минимум, при езде в черте города. Едешь спокойно и электроника обеспечивает плавные переключения передач и достаточно живую реакцию на газ. Придавил правую педаль - в ускорении стало еще больше задора. Режимы же Eco и Sport показались не слишком сподручными. Первый - слишком "овощной", второй - излишне резкий и нервозный. Получается, что для жизни пригодны новая предустановка Adaptive и неплохо подходящий для большинства дорожных ситуаций режим Comfort.

Тот факт, что разработчики лишили модель ручного режима "робота", досаден. От него была польза и при движении на спуске, и зимой, когда нужно было продраться через не расчищенный от снега двор. Теперь же водитель может разве что тасовать предустановки системы Drive Mode и при необходимости деактивировать ESP.

Впрочем, вышесказанное, конечно, лишь придирки, поскольку Coolray сохранил главное - очень и очень бойкий нрав. Спокойным водителям реакции машины на резкое открытие газа могут даже показаться резковатыми, но большинству, уверен, приемистость машины понравится. Тем более что бодрый характер, заложенный в агрегатной связке, подкреплен настройками подвески. Она осталась достаточно плотной, хотя, на мой взгляд, упругие элементы шасси все же немного расслабили. Ходовая, как и прежде, собирает "мелочевку" (особенно на топовых 18-дюймовых колесах), но уверенно отрабатывает средний и крупный дорожный брак. Крены в виражах по меркам сегмента минимальны, энергоемкость - достаточна, чтобы не церемониться с ямами на проселке. Тормоза остались информативными и цепкими.

Посетовать можно разве что на несколько искусственное усилие на руле, что доставляет некоторое неудобство в основном на шоссейных скоростях. Ну и, наконец, важным преимуществом являются ранее недоступный адаптивный круиз, к слову, прекрасно работающий в широком диапазоне скоростей. Столь же вышколены система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB), система автоматической парковки, система контроля слепых зон, система распознавания дорожных знаков и адаптивный свет. Правда, большая часть этого арсенала доступна, конечно же, лишь в старших комплектациях.

Каждому - свое!

В маркетинговом смысле поставляющийся в РФ из КНР Geely Coolray вряд ли выиграл у дорестайлингового собрата. Ведь за его спиной по-прежнему маячит Belgee X50, который выпускают на заводе в белорусском Жодино. Он тоже хорош по всем статьям, хоть и в целом уступает преемнику по электронной начинке. Однако для людей самое главное - стоимость. Вилка же цен составляет в случае с нашим испытуемым 2 680 000 - 3 140 000 рублей. За "пятидесятку" просят от 2 190 000 до 2 700 000 рублей.

Не скрою, мои личные симпатии - на стороне теперь уже можно сказать, классического народного SUV из союзного государства. Однако если к последнему прилагается легкий налет ретро, то новичок берет ультрасовременностью, эпатажем и передовыми решениями при, грубо говоря, сопоставимых технических параметрах. Тут, как говорится, выбирай на вкус и кошелек.