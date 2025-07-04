Автоэксперт назвал китайские авто, которые не нужны в РФ

Автоэксперт Ковалев назвал китайские авто, которые оказались не нужны россиянам
Автомобильный эксперт Александр Ковалев перечислил "Российской газете" китайские машины, которые не пользуются популярностью в РФ.
"Многие китайские бренды, выходя на российский рынок, стремятся как можно быстрее запустить продажи - зачастую без глубокого анализа потребительского спроса и без адаптации моделей под местные реалии. В результате появляются вполне конкурентоспособные на бумаге автомобили, которые в российских условиях не находят свою аудиторию.Яркий пример - Changan Lamore. В 2023 году Changan активно расширял модельную линейку в России, и Lamore стал одним из таких "новичков". По габаритам он превосходит лифтбек Uni-V, обладает современным оснащением и бодрой динамикой. Но этого оказалось недостаточно. В своём ценовом диапазоне Lamore оказался зажат между более ярким и статусным Uni-V и востребованными кроссоверами марки. А в корпоративный сегмент (например, такси) модель не зашла - здесь давно сложилась стабильная структура предпочтений. Как результат - продажи на уровне 70 автомобилей в месяц.Другой пример - гибридные Chery Tiggo 7 Pro PHEV и Tiggo 8 Pro PHEV. Оба автомобиля проиграли сразу по трем параметрам: высокая цена, отсутствие полного привода и недостаточная готовность целевой аудитории к гибридным технологиям. Основные покупатели Chery - практичные, семейные автомобилисты, для которых гибриды пока остаются экзотикой. В итоге даже удачное техническое исполнение не спасло - спрос на обе модели оказался единичным.Наконец, на рынке присутствует целый пласт моделей от менее известных китайских брендов, таких как Haima, VGV, Forthing, Livan и других. Большинство из них вышли на рынок практически без маркетинговой поддержки, с ограниченной дилерской инфраструктурой и минимальными инвестициями в продвижение. Без корректировки стратегии и усиления присутствия в России эти бренды вряд ли смогут претендовать на заметные объемы продаж", - отметил специалист.