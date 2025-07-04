Названы плюсы и минусы покупки "возвратной" машины у банка

Некоторые россияне сталкиваются с трудностями при погашении кредитов, в том числе автомобильных. Особенно это касается тех, кто покупал машины за заемные средства под высокие проценты. В результате люди не могут выплачивать долги, и им приходится возвращать машины банку или лизинговой компании.

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На сегодняшний день на площадках этих организаций накопилось значительное количество автомобилей, которое им не терпится реализовать. Юрист Шон Бетрозов в беседе с порталом "Автовзгляд" рассказал о том, имеет ли смысл покупать такие машины и какие подводные камни они в себе таят.

По его словам, сегодня более 30 000 человек столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены отдать свои недавно купленные автомобили банкам. При этом в последние годы кредитные организации стали более решительными в отношении должников: они не церемонятся и требуют либо добровольной передачи машины, либо ее изъятия через суд.

В некоторых случаях дилеры оказывают помощь в продаже седана и кроссовера. Однако чаще всего продажа происходит напрямую: банк или лизингодатель забирает принадлежащее им транспортное средство и выставляет его на реализацию.

Юрист заявил, что, если автомобиль ликвидный, цену стараются удержать ближе к рыночной. Но если нужно продать быстро, снижают стоимость без сожалений. Скидки составляют в среднем 15-25% от рыночной цены. Если легковушка долго не находит покупателя, её могут продать и за полцены.

На первый взгляд, покупка такого автомобиля кажется выгодной. Но до того, как отдавать свои кровные средства, Бетрозов настоятельно рекомендует тщательно проверить всю имеющуюся документацию и информацию по машине, чтобы избежать юридических и технических проблем.

Прежде всего необходимо удостовериться в том, что машина освобождена от обременения в виде залога, поскольку в противном случае процедура постановки на учет окажется невозможной. Параллельно рекомендуется провести проверку на наличие арестов, ограничений и иных обременений, что позволит исключить возможные правовые препятствия в процессе регистрации.

Кроме того, не стоит забывать, что автомобиль - это сложный технический механизм, и его внутреннее устройство может быть не таким уж идеальным.

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Человек, который осознаёт, что теряет свою собственность, вряд ли будет заниматься её обслуживанием. В таких случаях последние месяцы эксплуатации становятся настоящей борьбой за выживание. Особенно это касается корпоративных парков и такси.

Резюмируя, Бетрозов отметил, что даже с учетом того, что покупка "железного коня", который ранее был возвращен банку или лизинговой компании, может показаться рискованным решением, это не всегда так. В некоторых случаях это может быть выгодным вариантом, позволяющим приобрести автомобиль по весьма приемлемой цене. Впрочем, чтобы избежать возможных проблем, необходимо провести тщательную проверку и не полагаться на слова продавца.

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