В РФ начали продавать кроссоверы BMW X3 Long от 6,5 млн руб

В России начали продавать новые кроссоверы BMW X3 Long по цене от 6,5 млн руб

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В РФ по параимпорту привезли кроссоверы BMW X3 Long 2025 г. в., предназначенных для китайского рынка. Модель отличается удлиненной колесной базой, машины есть у разных дилеров. Цены BMW X3 Long стартуют от 6 470 000 рублей.

Столько просят за версию Premium M Sport с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 258 л.с. Самая дорогая комплектация стоит 8 800 000 рублей. Она оснащена тем же мотором, но дополнена панорамной крышей, аудиосистемой Harman Kardon, функцией Face ID и проекционным дисплеем. Все автомобили поставляются с 8-ступенчатой АКП и полным приводом xDrive.

BMW X3 четвертого поколения дебютировала в июне 2024 года. Дизайн автомобиля обновили, сохранив прежнюю платформу и моторную гамму.