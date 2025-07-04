Почему Lada Aura не продается и что ждет Azimut

Продажи Lada Aura оказались далеки от рекордов и ближе к антирекорду: за полгода реализовано менее 550 экземпляров. Даже скидки в 700 тыс. рублей (цена упала с 2,8 до 2,1 млн) не спасли ситуацию, в лучший месяц продали лишь 118 машин.

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Как считает автор канала , главная проблема провальных продаж — завышенная цена. За 2,8 млн рублей покупатели ожидают не просто удлиненную «Весту» с кожаным салоном, а автомобиль бизнес-класса. Но Aura не дотягивает до уровня Toyota Camry, на который изначально ориентировался АвтоВАЗ.

Новый кроссовер Lada Azimut рискует повторить судьбу Aura в двух случаях. Если цена окажется завышенной (ожидаемый диапазон — 2,5–3,5 млн рублей) и не будет конкурентоспособных преимуществ.

Сегодня главными конкурентами Azimut являются Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray и Belgee X70. Им Azimut может ответить более просторным салоном (но это не ключевой фактор) и ценой. Чтобы обойти конкурентов, стартовая стоимость должна быть в пределах 1,8–2 млн рублей, а топовая — не более 2,7 млн.

Как полагает блогер, если Azimut сравнится в цене с Aura (2,5–3,5 млн), его также ждет провал. Без демпинга, как в случае с Aura, продажи будут мизерными. Успех возможен только при агрессивно низкой цене, иначе его обойдут китайские аналоги.

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