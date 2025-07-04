Почему даже новые машины закипают на дороге

Когда летом в жаркую погоду на дороге вскипают старые "Газели", "Волги", "Жигули" - этим никого не удивишь. Но по какой такой причине закипают даже новые иномарки? Все дело в обслуживании автомобиля.

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Летом двигатель и система охлаждения работают на пределе: жаркий воздух, медленный городской трафик, пробки и частые остановки серьезно повышают температуру под капотом, пояснил автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

Радиатор стоит первым на пути встречного потока - именно на его соты оседают дорожная пыль, мелкие камни, насекомые и тополиный пух. Плотная шуба из грязи снижает теплоотдачу в разы, поэтому даже новый автомобиль может закипеть, если радиатор забит.

Чистота агрегатов важна не только снаружи. Некачественный антифриз образует накипь внутри каналов и радиатора, ухудшая циркуляцию, а масло участвует в охлаждении поршней и деталей коробки передач, поэтому его свежесть тоже критична. Если двигатель снаружи залеплен толстым слоем пыли и отработанного масла, теплообмен между блоком и окружающим воздухом падает, силовой агрегат перегревается быстрее, а под капотом ускоряется коррозия.

Промывать радиаторы и мотор разумно хотя бы раз в год. У современных машин спереди часто стоят сразу несколько радиаторов - основной для двигателя, радиатор для автоматической коробки передач, для гидроусилителя и кондиционера - между ними минимальный зазор, поэтому полноценную мойку без разборки выполнить трудно. В сервисе снимают бампер, выкручивают рамки и выдувают грязь паром или пеной под умеренным давлением. Работа занимает пару часов и стоит в среднем 3-5 тысяч рублей. Самостоятельно процедуру тоже можно сделать, но придется аккуратно демонтировать облицовку, не повредив хрупкие трубки, датчики и проводку, а затем тщательно защитить электронные блоки от влаги.

Чистый радиатор и мотор - дешевая страховка от перегрева. Своевременная мойка сохраняет эффективность системы охлаждения, продлевает ресурс масла и коробки, уберегает пластиковые патрубки от растрескивания и снижает риск дорогостоящего капитального ремонта. Чтобы не остаться на обочине с вскипевшим мотором, достаточно раз в сезон проверить состояние сот, контролировать уровень и качество антифриза, не экономить на масле, и хотя бы раз в год доверять радиаторы профессиональной очистке.