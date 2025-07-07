Парадокс, который «зашел»: владельцы — о внедорожнике Haval H5

В палитре Haval есть очень необычный автомобиль. Снаружи он напоминает симбиоз полноразмерных Chevrolet Suburban и Toyota Sequoia. Конструкция классическая — рамное шасси, задняя зависимая подвеска, подключаемый полный привод типа парт-тайм без межосевого дифференциала. И всё бы ничего, но есть специфичный нюанс: гигант длиной 5190 мм оснащается только бензиновой или дизельной двухлитровой «турбочетвёркой», хотя от такого автомобиля ожидаешь агрегат посерьёзнее. О том, каково жить с парадоксальным SUV рассказали владельцы на сайте Auto.ru. Отзывов пока немного, но впечатление уже можно составить. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

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Прежде всего интересно, как едет это чудо и что предлагает с точки зрения функционала. Пользователь с ником barrankin сообщил следующее:

«Двигатель работает тише корейского, звук приятный. Камеры по кругу — это прекрасное изобретение человечества! Самая продвинутые системы на предыдущих машинах — это парктроник и сигналка с аввтозапуском, теперь наслаждаюсь достижениями прогресса. Пока не придумал куда держатель телефона пристроить. Приложение в смартфоне удобное. С восьмой попытки подключил android auto — навигатор на дисплее это хорошо, но при этом по блю тусу не могу законнектить второй телефон для разговоров. Управлять штатной музыкой в этом режиме тоже плохо получается. Штатный микрофон для громкой связи ужасен, собеседники меня не слышат, приходится сильно повышать голос. Шумоизоляция норм, но больше 100 км/ч пока негде разгоняться, шум от дороги есть, от скорости почти не зависит, поэтому периодически превышаю, но штрафов вроде пока нет) В общем впечатления положительные, косяки незначительны, есть куда руки приложить — нормальные брызговики, подсветки в багажник и бардачок и т.д, будет нескучно. Жду отпуска, чтобы на трассе машину проверить. Добавлю немного. Есть пара претензий к музыке: громкость регулируется только кнопками на руле, не хватает крутилки. Не получается листать запомненные радиостанции, приходится тянуться к дисплею, а как я писал выше — руки коротковаты. Недавно переобулся в летние колеса, результаты балансировки невеселые, кучу грузиков наклеить пришлось, грамм по 100 на колесо, только на одном вышло 30. Надеюсь что это резина на место не уселась, через пару недель перепроверю. Мотор согревается довольно быстро для дизеля, это радует. Понадобилось перевезти пару брусов длинных, глубины багажника не хватило. Тогда отвинтил подушку заднего сиденья (2 болта и 1 разъем) и если подвинуть переднее правое вперед- багажник очень вырастает!».

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AlexX321 много отъездил на легендарных Toyota Land Cruiser 100 и 200. И совершенно не чувствует себя обделённым!

«Волновало как зимы на заднем приводе, после полного. А оказывается отлично, стабилизация очень быстро срабатывает в отличие от крузаков, в занос не пустить даже специально. Трассу держит гораздо лучше чем 100 и 200, тормоза и свет супер, я стал любить ездить ночью, колей кстати не чувствует совсем. Обгоны без проблем вообще, хоть казалось бы 2 л, а едет как и v8 на крузаке. Ест поменьше, но не сильно, врать не буду. Литров 10–12 по трассе (езжу 120–140) и по городу 15–17, 95 го. Грунтовки проходит на отлично, не трясёт, не болтает по салону, не валкий и не жёсткий, сказывается комфорт длинной базы. Недавно поставил лифт комплект, не буду называть какой, то может примут за рекламу, стало ещё лучше, подвеску не пробить вообще, как на 200 с подвеской старым эму.

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