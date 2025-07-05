Как будет обеспечиваться коррозионная стойкость Lada Azimut

В череде подробностей про Lada Azimut несколько затерялся один из важнейших - как будет обеспечиваться коррозионная стойкость автомобиля. На этот вопрос ответил директор по продукции АО "АвтоВАЗ" Олег Груненков.

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"Отвечу так: защита кузова выполнена на высоком уровне, полностью соответствующем классу кроссовера. Мы оцинковываем все критические элементы, включая крышу - это особенно важно, так как там крепятся рейлинги и возможны механические воздействия. Где это действительно необходимо - там мы обеспечили достойную антикоррозийную защиту", - цитирует слова представителя завода журнал "За рулём".

Мировая премьера Lada Azimut состоялась 18 июня на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге. В основе новинки лежит модифицированная платформа Vesta. Кроссовер относится к сегменту компактный и имеет длину кузова 4416 мм, размер колёсной базы 2675 мм.

На старте продаж у Lada Azimut будут модернизированные двигатели собственной разработки и производства АвтоВАЗа: объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с., трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор соответственно. В перспективе кроссовер получит покупной турбированный мотор мощностью 150 л.с. в паре с классическим автоматом.

Привод у "Азимута" будет только передним, что, по мнению экспертов, сужает клиентскую базу.

Серийное производство Lada Azimut запустят в первой половине 2026 года. Одним из преимуществ наряду с современным дизайном и богатым опциональным набором станет цена.