На чем ездили туристы в СССР

«За рулем» напомнил о кустарных курортных автобусах Советского Союза

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В послевоенные годы сочинские мастерские активно занимались изготовлением открытых автобусов для внутренних перевозок в курортной зоне Краснодарского края.

За основу обычно брали шасси грузовиков – от ЗИС‑5 до ГАЗ‑51, а позже – ГАЗ‑53Ф и ГАЗ‑53А.

Точное число выпущенных машин неизвестно – тем более, что транспорт носил кустарный статус.

Что до названия, то еще с довоенных времен за машинами такого типа негласно закрепилось прозвище Торпедо.

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