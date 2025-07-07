В РФ возобновили продажи универсалов Kia Ceed 2025 года от 3,2 млн рублей

На российском рынке в ближайшие дни ожидается поступление новой партии рестайлинговых универсалов Kia Ceed 2025 третьего поколения. Согласно информации от одного из столичных дилеров, модель в комплектации Luxe будет предлагаться по цене от 3,2 млн рублей — без учёта возможных акций и скидок.

Новые автомобили уже направлены к дилерам и станут доступны для покупки в ближайшее время. Модель прошла лёгкое обновление, сохранив узнаваемый дизайн, но получив освежённые детали экстерьера и расширенный список оснащения.

Технические характеристики

Kia Ceed 2025 в исполнении Luxe комплектуется проверенным 1,6-литровым бензиновым двигателем, выдающим 128 л.с.. В паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом, такой силовой агрегат обеспечивает комфортную и экономичную езду. Этот двигатель давно зарекомендовал себя как надёжный, неприхотливый в обслуживании и долговечный.

Оснащение и удобства

Комплектация Luxe ориентирована на комфорт и практичность. В её арсенале:

Подогрев передних сидений и рулевого колеса

Камера заднего вида с динамической разметкой

Климат-контроль и круиз-контроль

Светодиодная оптика спереди и сзади

Система автоматической парковки

Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto

Bluetooth, USB-порт и многофункциональное рулевое колесо

17-дюймовые легкосплавные диски и рейлинги на крыше для перевозки багажа

Безопасность

Kia уделяет серьёзное внимание безопасности. Ceed Luxe оснащён:

Шестью подушками безопасности (фронтальными, боковыми и шторками)

Системами экстренного торможения (AEB) и помощи при старте в гору

Обогревом зеркал заднего вида и омывателей лобового стекла

Датчиком света, автоматически активирующим фары при снижении видимости

Kia Ceed 2025 в комплектации Luxe — это универсальный семейный автомобиль, сочетающий стиль, надёжность, продуманное оснащение и современные технологии. Он подойдёт как для городской эксплуатации, так и для дальних поездок, предлагая высокий уровень комфорта и безопасности.