Может ли электромобиль перегреться в жару?

Современные системы электромобилей эффективно предотвращают перегрев в жару

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Многие владельцы переживают, как жара влияет на электромобиль. Хотя работа батарей и двигателей действительно сопровождается тепловыделением, современные системы эффективно предотвращают перегрев.

Электрокары оснащены мощными системами охлаждения с датчиками контроля температуры. В отличие от ДВС, здесь используется жидкостное охлаждение, защищающее ключевые компоненты даже в экстремальную жару.

Оптимальная температура для литий-ионных батарей - 20-35°C. При 40-45°C начинается ускоренный износ, а свыше 60°C возможны повреждения. Однако система автоматически снижает мощность при опасном нагреве, прокачивая охлаждающую жидкость через батарейный модуль.

Особое внимание стоит уделять быстрой зарядке - из-за высоких токов батарея нагревается интенсивнее. Лучше выбирать зарядные станции с активным охлаждением и парковаться в тени.

В повседневной эксплуатации беспокоиться не стоит - электромобиль автоматически защищает себя от перегрева. Достаточно избегать экстремальных нагрузок в пик жары и давать машине остыть перед быстрой зарядкой.