Эксперт рассказал подробности о подержанных Daewoo Matiz

Эксперт «За рулем» рассказал подробности о подержанных Daewoo Matiz

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Долгое время Matiz оставался самой доступной машиной с автоматической коробкой передач, пока его не сменил Ravon R2.

Эта модель отличается удивительной живучестью: нередко встречаются экземпляры с пробегом более 500 тысяч километров. При этом около четверти предложений на вторичном рынке – это машины с заявленным пробегом менее 100 тысяч км. Стоимость Matiz сильно зависит от состояния: цены варьируются от 100 до 500 тысяч рублей.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Базовый двигатель F8CV 0.8 (52 л. с.) – трехцилиндровый, с чугунным блоком. Хандрит часто и разнообразно, зато в ремонте прост и недорог – нет ни гидрокомпенсаторов, ни фазорегуляторов. Сочетается с механикой или четырехступенчатым гидроавтоматом Jatco JF405E.

У двигателя F10CV 1.0 (64 л. с.) четыре цилиндра, он столь же незатейлив, но более надежен и служит свыше 220 тысяч км. Сочетается только с механической коробкой.

Матизы с автоматом у нас предлагали до 2008 года (во избежание конкуренции с Chevrolet Spark). Надежный агрегат, при столь маломощном моторе служит до 300 тысяч км. Каждые 100–150 тысяч нужна чистка гидроблока с заменой прокладок и сальников.

Второе поколение (М200) скорее представляет собой рестайлинг, чем полностью новую модель, так как сохранило прежние габариты, двигатели и трансмиссии. В России его продавали под именем Chevrolet Spark с 2005 по 2009 год.

Подвеска, рулевое управление и тормозная система у Matiz достаточно надежны. Однако кузов подвержен быстрой коррозии. По общей надежности эта модель, как и другие корейские автомобили того периода, лишь немного превосходила современные ей Лады.