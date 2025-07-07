Увеличение лимита выплат по европротоколу коснется не всех
В России вырос лимит выплат по авариям, оформленным без участия сотрудников ГИБДД, то есть по европротоколу, в два раза. А именно, до 200 тысяч рублей. Но есть нюансы. Для такого оформления ДТП существуют свои правила. Поэтому увеличение лимита выплат коснется не всех.
Напомним, что оформить происшествие по европротоколу можно, если вред причинен только машинам, участников аварии двое и у каждого есть полис ОСАГО. Причем не причинен вред третьим лицам. Например, не повреждены заборы, дорожные ограждения и прочее.
Если у водителей нет разногласий, условия европротокола остаются прежними. Пострадавший может получить до 400 тысяч рублей, но - при обязательной фотофиксации аварии. Для этого необходимо использовать приложения "Помощник ОСАГО", "Госуслуги Авто" или приложения страховщика. На фото необходимо зафиксировать и расположения транспортных средств, и повреждения машин. Электронные извещения сразу попадают в единую базу данных Национальной страховой информационной системы.
Если же водители по-разному трактуют обстоятельства аварии или характер повреждений, то есть у них есть споры, но при этом фотофиксация проведена, то пострадавший может теперь рассчитывать на выплату до 200 тысяч рублей.
До вступления в силу поправок в закон водитель мог в таких случаях рассчитывать на компенсацию только в пределах 100 тысяч рублей.
Следующая ситуация. Водители оформили аварию не с помощью электронных систем, а на бланках страховой компании. При этом фотофиксации, соответственно, не было. В этой истории пострадавший сможет рассчитывать на компенсацию от страховщика в размере до 100 тысяч рублей.
Если водители зафиксировали расположение машин, их повреждения, но при этом у них разногласия, то оформлять по Европротоколу такую аварию нельзя
Но если водители не произвели съемку расположения машин, их повреждений и при этом между ними - разногласия, то оформлять по Европротоколу такую аварию просто нельзя. Надо вызывать сотрудников ГИБДД, чтобы они разбирались в обстоятельствах. Эта норма, кстати, действовала и раньше.
Повышение выплат по Европротоколу (при фотовидеофиксации) позволит этой услуге стать более привлекательной. Автоинспекторы смогут реже выезжать на оформление мелких ДТП. Страховщикам станет проще решать проблемы в спорных ситуациях.
Кроме того, при мелких повреждениях водителям не придется долго стоять на дороге в ожидании приезда сотрудников ГИБДД.
К сожалению, при нынешнем росте цен на запчасти, а также на ремонт даже 200 тысяч может не хватить, чтобы восстановить автомобиль. У некоторых машин фары и зеркала стоят так дорого, что даже полного покрытия по ОСАГО может не хватить. И если они попадут даже в мелкую аварию, то вызывать ГИБДД придется. Ведь Европротокол - не повод для взыскания с виновника. Кроме того, даже если такой автомобиль застрахован по каско, страховщику потребуется справка от Госавтоинспекции.
Однако, по данным Центробанка, в прошлом году по Европротоколу было оформлено более 40% всех аварий, заявленных в системе ОСАГО. В 80% случаев размер страхового возмещения был менее 100 тысяч рублей.
"Европротокол становится незаменимым инструментом для современных российских водителей, позволяя сэкономить силы и время в случае попадания в ДТП. Оформляя аварию самостоятельно, водители существенно сокращают время ожидания представителей власти, а также снижают нагрузку на движение на дорогах, минимизируя заторы. Страховые компании активно поддерживают оформление аварий по Европротоколу, гарантируя своевременное возмещение ущерба в пределах установленных лимитов, которые теперь увеличены. Президент России 24 июня 2025 года подписал закон о повышении выплат по Европротоколу. Лимит выплат страхового возмещения при упрощенном оформлении документов о ДТП поднят до 200 тысяч для случаев, когда у участников ДТП имеются разногласия и оформлена фотофиксация данных о ДТП. Эти изменения вступили в силу уже 5 июля", - сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
Он добавил, что РСА и страховое сообщество активно поддерживают нововведение, которое поможет еще больше развить и популяризировать процедуры упрощенного оформления документов о ДТП. То есть Европротокол.
Кстати, напомним, что благодаря оформлению электронного возмещения деньги от страховщика по такой системе можно получить буквально в течение часа. И эту тему активно развивают страховые компании. Но при условии направления электронного уведомления о ДТП. То есть через те же электронные приложения: "Помощник ОСАГО", "Госуслуги Авто" или приложения страховщика.
Согласитесь, уехать с места аварии, уже получив выплату, - гораздо приятнее, чем бегать по кабинетам в разных концах города.
Кстати
По данным РСА, количество заявлений, оформленных с использованием Европротокола за первые 5 месяцев 2025 года, составило 350 тысяч штук. Доля таких заявлений достигла 41,8%.
В десятку самых передовых регионов по количеству таких заявлений, оформленных с использованием Европротокола в январе - мае 2025 года, вошли: Москва - 29 771 штука, Московская (19 167) и Новосибирская (14 460) области, Приморский край (12 224). А также Республика Башкортостан (11 714), Челябинская область (10 913), Санкт-Петербург (10 591), Самарская (10 479) и Свердловская (10 376) области.