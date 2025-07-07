Увеличение лимита выплат по европротоколу коснется не всех

В России вырос лимит выплат по авариям, оформленным без участия сотрудников ГИБДД, то есть по европротоколу, в два раза. А именно, до 200 тысяч рублей. Но есть нюансы. Для такого оформления ДТП существуют свои правила. Поэтому увеличение лимита выплат коснется не всех.

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Напомним, что оформить происшествие по европротоколу можно, если вред причинен только машинам, участников аварии двое и у каждого есть полис ОСАГО. Причем не причинен вред третьим лицам. Например, не повреждены заборы, дорожные ограждения и прочее.

Если у водителей нет разногласий, условия европротокола остаются прежними. Пострадавший может получить до 400 тысяч рублей, но - при обязательной фотофиксации аварии. Для этого необходимо использовать приложения "Помощник ОСАГО", "Госуслуги Авто" или приложения страховщика. На фото необходимо зафиксировать и расположения транспортных средств, и повреждения машин. Электронные извещения сразу попадают в единую базу данных Национальной страховой информационной системы.

Если же водители по-разному трактуют обстоятельства аварии или характер повреждений, то есть у них есть споры, но при этом фотофиксация проведена, то пострадавший может теперь рассчитывать на выплату до 200 тысяч рублей.

До вступления в силу поправок в закон водитель мог в таких случаях рассчитывать на компенсацию только в пределах 100 тысяч рублей.

Следующая ситуация. Водители оформили аварию не с помощью электронных систем, а на бланках страховой компании. При этом фотофиксации, соответственно, не было. В этой истории пострадавший сможет рассчитывать на компенсацию от страховщика в размере до 100 тысяч рублей.

Если водители зафиксировали расположение машин, их повреждения, но при этом у них разногласия, то оформлять по Европротоколу такую аварию нельзя

Но если водители не произвели съемку расположения машин, их повреждений и при этом между ними - разногласия, то оформлять по Европротоколу такую аварию просто нельзя. Надо вызывать сотрудников ГИБДД, чтобы они разбирались в обстоятельствах. Эта норма, кстати, действовала и раньше.

Повышение выплат по Европротоколу (при фотовидеофиксации) позволит этой услуге стать более привлекательной. Автоинспекторы смогут реже выезжать на оформление мелких ДТП. Страховщикам станет проще решать проблемы в спорных ситуациях.

Кроме того, при мелких повреждениях водителям не придется долго стоять на дороге в ожидании приезда сотрудников ГИБДД.

К сожалению, при нынешнем росте цен на запчасти, а также на ремонт даже 200 тысяч может не хватить, чтобы восстановить автомобиль. У некоторых машин фары и зеркала стоят так дорого, что даже полного покрытия по ОСАГО может не хватить. И если они попадут даже в мелкую аварию, то вызывать ГИБДД придется. Ведь Европротокол - не повод для взыскания с виновника. Кроме того, даже если такой автомобиль застрахован по каско, страховщику потребуется справка от Госавтоинспекции.

Однако, по данным Центробанка, в прошлом году по Европротоколу было оформлено более 40% всех аварий, заявленных в системе ОСАГО. В 80% случаев размер страхового возмещения был менее 100 тысяч рублей.

"Европротокол становится незаменимым инструментом для современных российских водителей, позволяя сэкономить силы и время в случае попадания в ДТП. Оформляя аварию самостоятельно, водители существенно сокращают время ожидания представителей власти, а также снижают нагрузку на движение на дорогах, минимизируя заторы. Страховые компании активно поддерживают оформление аварий по Европротоколу, гарантируя своевременное возмещение ущерба в пределах установленных лимитов, которые теперь увеличены. Президент России 24 июня 2025 года подписал закон о повышении выплат по Европротоколу. Лимит выплат страхового возмещения при упрощенном оформлении документов о ДТП поднят до 200 тысяч для случаев, когда у участников ДТП имеются разногласия и оформлена фотофиксация данных о ДТП. Эти изменения вступили в силу уже 5 июля", - сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Он добавил, что РСА и страховое сообщество активно поддерживают нововведение, которое поможет еще больше развить и популяризировать процедуры упрощенного оформления документов о ДТП. То есть Европротокол.

Кстати, напомним, что благодаря оформлению электронного возмещения деньги от страховщика по такой системе можно получить буквально в течение часа. И эту тему активно развивают страховые компании. Но при условии направления электронного уведомления о ДТП. То есть через те же электронные приложения: "Помощник ОСАГО", "Госуслуги Авто" или приложения страховщика.

Согласитесь, уехать с места аварии, уже получив выплату, - гораздо приятнее, чем бегать по кабинетам в разных концах города.

Кстати

По данным РСА, количество заявлений, оформленных с использованием Европротокола за первые 5 месяцев 2025 года, составило 350 тысяч штук. Доля таких заявлений достигла 41,8%.

В десятку самых передовых регионов по количеству таких заявлений, оформленных с использованием Европротокола в январе - мае 2025 года, вошли: Москва - 29 771 штука, Московская (19 167) и Новосибирская (14 460) области, Приморский край (12 224). А также Республика Башкортостан (11 714), Челябинская область (10 913), Санкт-Петербург (10 591), Самарская (10 479) и Свердловская (10 376) области.