В России началось падение цен на китайские автомобили

Эксперты "Авито Авто" изучили динамику средних цен на новые автомобили, пользовавшиеся наибольшим спросом среди посетителей платформы во втором квартале 2025 года. Оказалось, что средняя стоимость машин, представленных на сервисе, упала на 2,9% по сравнению со вторым кварталом 2024 года, достигнув отметки в 2 833 900 рублей.

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Наиболее значительное снижение цен, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, наблюдалось у автомобилей марок GAC (на 6,2%), Chery (на 4,7%) и Jaecoo (на 3,2%).

За год более чем на 10% уменьшилась стоимость трех моделей: SWM G05 Pro подешевел на 29,5%, Chery Tiggo 4 Pro - на 13,2%, а Chery Tiggo 8 Pro Max - на 10,4%. Существенно снизились в цене также Jetour Dashing (на 4,7%) и Chery Tiggo 4 (на 4,4%).

В сравнении с первым кварталом текущего года новые автомобили стали доступнее на 2,8%. Наибольшее снижение цен зафиксировано у Lada (-7,2%), GAC (-6,8%), Chery (-5,7%), Solaris (-5,2%) и Jaecoo (-4,3%). Также подешевел ряд конкретных моделей. Например, Chery Tiggo 7 Pro Max потерял в цене 5%, а Tiggo 8 Pro Max, - 3,9%. Solaris KRS стал дешевле на 2,7%.

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