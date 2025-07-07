Автопром готовится перейти на отечественные полимеры

В настоящее время совместно с отраслевым сообществом в Министерстве промышленности и торговли прорабатывают подходы к введению обязательных условий применения отечественной полимерной и лакокрасочной продукции с учетом формируемых параметров оценки уровня локализации таких материалов, сообщили нашему изданию в пресс-службе ведомства. К этой работе подключены ключевые отечественные автопроизводители, а также производители лакокрасочных материалов для автопрома — АО «Литум», ЗАО «НПК «Ярли», АО «Русские краски», ООО «Лакокраска-Я». Подробности в материале «Парламентской газеты».

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В рамках межотраслевой кооперации

Минпромторг может включить окраску кузова автомобилей краской российского производства в требования по локализации. Об этом 23 июня заявил глава ведомства Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24». По словам министра, сейчас ведется работа в этой сфере с отечественными производителями химической продукции, важно обеспечить качество.

«Если сможем выйти на это качество, мы сможем, уверен, работа уже в завершающей стадии, то мы будем системно перерабатывать вот это 719-е постановление и будем вписывать требования, что, если вы хотите, чтобы мы засчитали вам окраску кузова как локализованную операцию в нашей стране, то, будьте любезны, красьте российской краской», — сказал Алиханов.

Он уточнил, что сейчас в большинстве случаев используется краска иностранного производства.

Поэтому Минпромторгом регулярно ведется работа по донастройке балльной системы из постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», пояснили в пресс-службе.

«На данный момент совместно с отраслевым сообществом прорабатываются подходы к введению обязательных условий применения отечественной полимерной и лакокрасочной продукции с учетом формируемых параметров оценки уровня локализации таких материалов, — сообщили «Парламентской газете» в Минпромторге. — К этой работе подключены ключевые отечественные автопроизводители, а также производители лакокрасочных материалов для автопрома, например АО «Литум», ЗАО «НПК "Ярли», АО «Русские краски», ООО «Лакокраска-Я».

В рамках межотраслевой кооперации будут выработаны сбалансированные решения, направленные на стимулирование применения отечественных ЛКМ с учетом их качественных и стоимостных характеристик, пообещали в Министерстве промышленности и торговли.

Баллы не самоцель, важно качество

В Национальном автомобильном союзе инициативу Минпромторга поддерживают. По словам вице-президента организации Антона Шапарина, такую же практику следует распространить на все остальные автокомпоненты: «Пора перестать называть китайские вещи своими отечественными».

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса Игорь Моржаретто более сдержан. Говоря об отечественной лакокраске для автопрома, следует помнить прежде всего о качестве полимеров, полагает он. Поэтому прежде чем вводить начисление баллов за какие-то сложные и очень дорогостоящие процедуры, необходимо все взвесить.

«У нас есть требования по окраске автомобиля вообще. То есть автомобиль должен быть в России сварен и окрашен. А это сложные и дорогостоящие работы. Одна покрасочная камера стоит какие-то несусветные миллионы и далеко не рублей. Теперь хотят внести правку в положение о локализации и добавить туда российскую краску. Но тут надо понимать, что в России с краской было всегда не очень хорошо», — высказал свое мнение автоэксперт.

Даже в советское время, напомнил Моржаретто, для автопрома краску закупали за рубежом. К примеру, «Жигули» покрывали югославской краской.

«Разумеется, если наконец в России появились серьезные производители качественной краски, а краска для автомобиля должна быть исключительно высокого качества, потому что автомобиль эксплуатируется в самых разных и очень тяжелых погодных условиях, то в этом случае инициатива вполне оправдана. Я буду очень рад и двумя руками за», — подчеркнул Моржаретто.

В то же время автоэксперт высказался против того, чтобы локализацией автопроизводства занимались ради локализации: «Ведь это не самоцель. У нас много таких вещей, которые в нашей стране не делали и пока не будут делать, которые выгоднее покупать в странах, с которыми мы дружим».