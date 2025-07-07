АвтоВАЗ представил в Екатеринбурге Lada Aura, Iskra SW и новый Niva Travel

На стартовавшей в столице Урала 7 июля международной промышленной выставке «Иннопром» компания АвтоВАЗ представила три своих автомобиля: удлиненный премиальный седан Lada Aura, новый универсал Lada Iskra SW и рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel, сообщают «Автоновости дня».

© Quto.ru

Aura — это удлиненный седан Lada Vesta с улучшенной шумоизоляцией, выдвижным задним подлокотником, салон, отделанный натуральной кожей в топовой версии. Его продажи стартовали в России в конце ноября 2024 года, а с июня 2025 автомобиль доступен и в ОАЭ. Его стоимость в комплектации Premier стартуют от 2 599 000 рублей (цены без учёта скидок), в модификации Status — от 2 799 000.

В базовом Premier машина имеет полностью светодиодную оптику, четыре подушки безопасности, систему курсовой устойчивости (ESC), контроль слепых зон, передние и задние парктроники, обогрев руля, передних сидений и задней подушки, кондиционер, круиз-контроль, мультимедиа Lada Enjoy. В топовом Status салон автомобиля кожаный, имеются накладные подушки на задних подголовниках, подогрев заднего сиденья, включая спинку, опциональная двухцветная отделка панели приборов/руля, мультимедиа Lada Enjoy Vision Pro.

© Lada

Lada Iskra SW — пятидверный универсал, входящий в новейшее семейство Iskra вместе с седаном и кросс-универсалом SW Cross. Все три машины официально встали на тольяттинский конвейер в апреле этого года, а в продажу они должны поступить в День рождения АвтоВАЗа — 20 июля 2025 года.

Универсал и седан производятся с двумя двигателями на выбор: 90-сильным восьмиклапанным и 106-сильным 16-клапанным «атмосферниками» объёмом 1,6 литра. В первом случае двигатель сочетается только с «вазовской» пятиступенчатой «механикой», во втором может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором (обе трансмиссии — от китайского партнера российского производителя. SW Cross оснащается только 16-клапанным 106-сильным двигателем, агрегатированным с двумя китайскими трансмиссиями на выбор — шестиступенчатой МКП или вариатором. Объём бака у всех версий — 55 литров.

В базовом варианте машины имеют две фронтальных подушки безопасности, ABS, ESC, HCA (помощь на подъёме), датчики света/дождя, иммобилайзер, передние электростеклоподъёмники, аудиоподготовка, фары со светодиодными ДХО и поворотниками, 15-дюймовые стальные диски. В дорогих комплектациях появляется кондиционер, регулировка руля по вылету/высоте, руль с кожаным ободом, камера заднего вида, противотуманные фары с подсветкой поворотов, задние парктроники и многое другое.

© Lada

Пережившая рестайлинг Lada Niva Travel была представлена на ПМЭФ в июне 2025. Главным обновлением стал новый восьмиклапанный 90-сильный «атмосферник» двигатель объёмом 1.8 литра, который будет доступен во всех комплектациях. Он создан на базе агрегатов от переднеприводных моделей Lada. В нем, в частности, применен блок цилиндров, аналогичный блоку 122-сильного мотора 1.8 Evo, от которого также взяты коленвал и отливка поршня.

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У машины появилась новая решётка радиатора с горизонтальными ламелями, другой бампер с ПТФ, зауженные фары с тонкой светодиодной полосой ДХО. Производство намечено на IV квартал текущего года. Ориентировочная цена базовой комплектации без LED-фар стартует от 1 400 000 рублей, а следующая с LED-фарами — от 1 450 000. Точные даты старта продаж пока не названы.

Выставка продлится до 10 июля. В этом году она проходит уже в 15-й раз.