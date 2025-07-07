Delorean наконец-то получил достойный мотор от Ferrari V8

Вокруг DeLorean неизменно витает особая аура. Это и кинематографический хайп, и нестандартный дизайн, и просто редкая машина.

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А вот силовой агрегат от Renault, установленный на заводе, — совсем не вдохновляет. Знаменитый V6 явно не оправдывает обещанного производителем имиджа автомобиля.

И вот тут вступает магия тюнинга. Одна команда решила устранить слабость DeLorean и установила под капот впечатляющий V8 от Ferrari. После нескольких месяцев кропотливой доработки машина наконец-то готова.

Проект финансировала компания FuelTech, что позволило одновременно спасти два важных компонента: сам DeLorean, оставшийся без двигателя, и итальянский V8 из разбитого Ferrari California 2012 года. Этот двигатель объёмом 4,3 л выдаёт 453 л. с. (337 кВт). Чтобы справиться с такой мощностью, инженеры установили шестиступенчатую механическую коробку передач от Porsche 911.

Также усилили подвеску: поставлены койловеры KW, новые сайлентблоки и алюминиевые рычаги. Колёсные диски увеличились в размере, но сохранили внешний вид оригинала, а тормоза были заменены на более мощные.

Использовали покрышки Toyo R888 — они обеспечивают достаточное сцепление при агрессивной езде. Всё это было необходимо: шасси DeLorean представляет собой центральную балочную конструкцию и склонно к прогибам, особенно под высокими нагрузками, которые создаёт новый двигатель.

Впервые автомобиль показали на мероприятие Caffeine and Octane в Атланте (штат Джорджия). Это событие известно своими зрелищными и дерзкими машинами, и этот DeLorean вызвал неподдельный восторг у собравшихся.