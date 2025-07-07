На "Иннопроме" представят первый коммунальный электромобиль

Курганский завод дорожных машин покажет на "Иннопроме" целую линейку универсальной спецтехники нового поколения. Однако изюминкой на торте станет электрическая вакуумно-уборочная машина УКМЭ-1500. Это абсолютно новое решение в сегменте компактной коммунальной техники - бесшумный городской пылесос нового поколения. Машина уже прошла натурные испытания на территории ВДНХ в Москве и вызвала самый живой интерес у экспертов и посетителей. И прежде всего тем, что она действительно способна работать практически без шума и пыли.

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Как пояснили на предприятии, электромобиль способен отработать без подзарядки полную рабочую смену. Электрическая трансмиссия обеспечивает мягкое и плавное движение, а полный привод на все четыре колеса обеспечивает хорошую проходимость даже зимой. Машина уверенно идет по льду и снегу, способна преодолевать уклон до 13 градусов и эффективно справляется с уборкой на неровном ландшафте. А четыре аккумулятора (на каждый привод - прим. ред.) рассчитаны на шесть-семь часов работы в стандартном режиме. Для полной их зарядки требуется не более 40 минут.

И это далеко не все ноу-хау курганских разработчиков. Специальное оборудование позволяет машине проводить комплексную уборку путем вакуумного всасывания пыли, подметания и последующего увлажнения поверхности. Весь собранный мусор поступает в специальный бункер. А благодаря разработанному конструкторами шасси с шарнирно-сочлененной рамой, когда передняя и задняя части машины соединены подвижным шарниром, УКМЭ-1500 способна буквально поворачиваться на месте в отличие от машин на классической базе. Это повышает ее маневренность в узких местах и позволяет справляться с уборкой на подземных парковках, пешеходных и велодорожках в парках и скверах.

"К разработке спецтехники на электрическом приводе мы приступили несколько лет назад, - рассказал председатель совета директоров предприятия Юрий Авдалов. - К этому подталкивала сама жизнь. Причем не только из-за новых требований к экологичности и подавлению шума в условиях городской среды. Просто дизельная техники обходится в эксплуатации гораздо дороже. Она требует регулярного технического обслуживания, топливо недешевое. Электромобиль при себестоимости, соотносимой с дизельными аналогами, окупается гораздо быстрее - в среднем за полтора года. И, вероятно, этот сегмент рынка в ближайшие годы будет быстро развиваться".

УКМЭ-1500 разработана в рамках проекта Министерства науки и высшего образования РФ с привлечением ученых ЮУрГУ, МГТУ имени Баумана и государственного научного центра ФГУП "НАМИ". Содружество с передовой научной школой позволило конструкторскому бюро "Кургандормаш" найти технические решения, с одной стороны обеспечившие простоту конструкции и обслуживания, с другой - уникальные эксплуатационные характеристики. Кроме того, коллектив ученых и конструкторов добился почти полной локализации производства.

"УКМЭ-1500 от компоновки до системы управления разработана практически с нуля, - поясняет Юрий Авдалов. - Ее функциональное оборудование уже обкатывалось на дизельных аналогах, подтвердив высокое качество уборки, однако шасси и другие конструкционные особенности уникальны и ориентированы на российские реалии и климат. Практически все детали и узлы отечественного производства".

Кстати

На ВДНХ качество работы экологичного и бесшумного уборщика уже оценили. Многие посетители заметили, что такие машины открывают новую эру коммунальной техники, и выразили надежду, что после демонстрации на выставке они станут работать на улицах столицы и других крупных мегаполисов.