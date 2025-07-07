Трехлетние авто с пробегом начали дешеветь в РФ

В России наблюдается тренд на снижение цен на трёхлетние автомобили с пробегом. По данным Сергея Целикова, директора агентства "Автостат", за полгода показатель в среднем снизился на 8%. Причём российские модели дешевеют меньше остальных.

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Больше всего в цене просели европейские "трёхлетки": их средняя стоимость составляет 7,34 млн рублей, что на 12,8% ниже, чем шестью месяцами ранее. Также интенсивно дешевеют "китайцы": 2,12 млн рублей (-11,2%).

Средняя стоимость японских б/у авто в возрасте три года опустилась на 9,2% - до 6,6 млн рублей. Цена корейских авто упала на 7,6% - до 2,81 млн рублей.

Меньше всего обесцениванию подвержены американские и российские автомобили: их средняя стоимость составляет 6,54 и 1,11 млн рублей, падение 3,7% и 3,4% соответственно.

Эксперт считает, что во втором полугодии снижение цен продолжится, но может быть менее интенсивным.