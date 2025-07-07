Юрист объяснил, какие автозапчасти не подлежат возврату и обмену по закону
Руководитель юридического отдела Emex Андрей Володин рассказал "Российской газете" о том, какие автозапчасти не подлежат возврату и обмену по закону.
"Согласно действующему законодательству Российской Федерации, отдельные виды автозапчастей не подлежат возврату или обмену, если они соответствуют заявленному качеству и не содержат производственных дефектов. Список таких товаров регулируется Постановлением Правительства РФ № 2463 от 31 декабря 2020 года (ред 17.05.2024 года), которое устанавливает перечень товаров, не подлежащих замене при отсутствии признаков неисправности. К автозапчастям из этого перечня относятся номерные агрегаты, такие как двигатели автомобилей и моторных транспортных средств, блок цилиндров двигателя, рам, кузова и кабины авто, коробки передач и мосты автомобилей. Эти правила применяются независимо от желания покупателя изменить свое решение, и вернуть комплектующие продавцу или производителю. Исключениями являются случаи выявления производственного брака или неисправностей, подтвержденных экспертизой. В таких ситуациях потребитель имеет полное право требовать замены товара или возмещения стоимости. Например, покупатель вправе заявить о недостатках товара в течение установленного гарантийного срока или в разумные сроки, если гарантии нет. Для этого необходимо подать письменную претензию, сопровождаемую соответствующими доказательствами факта покупки и описанием сути неисправности. Поэтому важно доносить до покупателей, что не от всех товаров можно отказаться после их получения, и порядок возврата части товаров строго регулируется законодательством", - отметил эксперт.