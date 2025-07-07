Отличный и ужасный: владельцы — о кроссовере Haval H3

Haval H3 — это классная обманка для тех, кто устал от прилизанных паркетников. Он выглядит «проходимцем», но имеет чисто кроссоверную анатомию. Наддувный двигатель объёмом 1,5 литра размещён поперечно и состыкован с семиступенчатым преселективным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод передний (в этом случае мощность — 143 л.с.) или полный (177 л.с.). Как H3 показывает себя в эксплуатации? Об этом вы узнаете из отзывов, оставленных владельцами на сайте Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

«Начнём с дифирамб, коих немало. «Долго выбирал автомашину, очень удобные условия HAVAL и льготное кредитование сделали свое дело, Теперь являюсь счастливым обладателем этой автомашины. Тест драйвы, статьи блогеров всё подтвердилось, машиной очень доволен, просторная удобная с огромным кол-вом разного рода помощников, может кто то скажет что это не важно, но я не соглашусь, эти функции делают управление ещё более приятным и комфортным. Отдельно хотел бы отметить прекрасный звук в этой машине, чистый, достаточно громкий и насыщенный, без искажений и посторонних звуков. Машина не рассчитана на динамичное управление, резкие манёвры и т.д. она подойдёт людям отдающим предпочтение комфорту и спокойствию за рулем», — не скупится на комплименты своему любимцу Константин Бурджанадзе. «Управляемость достаточно валкая, но приятная. Зимой на шинах кордиант (!!!) ни разу не занесло, даже на 130 км/ч на платной трассе в сильный ливень и снег с дождем. Да даже на летней резине когда выпадал снег можно было ехать без особых проблем. Робот — не автомат, иногда поддергивает сцеплением. Спорт режим действительно прибавляет динамики, на трассе при обгоне обязательно его включаю. Постоянно сижу на драйве и чатах в тг по модели, серьёзных проблем ни у кого не наблюдалось, болячек пока тоже особо нет. Бывает вылезают браки (самый частый наверно кнопка багажника, у кого то моторчик дворника отвалился, но диллер это всё быстро чинит)», — сообщил Евгений.

© Haval

У пользователя с ником «Михаил актёр кино» не нашлось нареканий:

«Прекрасная машина, брутальный вид. Отлично едет и управляется. Музыка — хороший звук, ассистенты в помощь . Плавный ход, отклики на педали .Автомобиль очень достойный. Расход небольшой по трассе 8 л в городе 9–10 л. Хороший свет фар наконец то могу спокойно ездить в темноте. Очень хорошо едет и рулится, полный привод без нареканий, пролезет везде. Много режимов вождения,спорт, трава—гравий, снег, эко. Три режима руля—спорт, комфорт, норма».

А как насчёт оценок с перечислением недостатков? Такие есть у Гладиолуса:

«Из минусов: - Скрип передней подвески, который диллер не планирует устранять (вероятно втулки стабилизатора) - Управляемость - Масса сверчков в салоне - Свет шляпа (особенно дальний) - Я так и не смог сесть на этой сидухе так, чтобы было удобно (постоянно ёрзаю) Со временем изменились зазоры на авто (именно изменились) Из плюсов: - Мне нравится внешка (хотя она странная) - Супер много места сзади для это класса авто».

© Haval

«Моё субъективное мнение: Плюсы — тихо в салоне при езде на шипах, хорошие тормоза, управляемость, динамика разгона, музыка, комфортная подвеска, мак. кол-во опций/плющек от производителя для данной модели (в меню планшета всё интуитивно понятно). Минусы — отсутствие дворника на заднем стекле багажника (в слякоть пачкается макс. быстро), камеры кругового обзора (так-же макс. быстро грязнятся. Почему нельзя было сделать выдвигающеюся хотя бы одну для заднего хода), расход топлива (понимаю прохожу обкатку)», — отмечает Сергей из Москвы.

Konstantin доволен машиной, но указывает на нюансы:

«Есть и несколько минусов, о которых хотелось бы упомянуть. Во-первых, материалы в салоне довольно маркие — пластик легко пачкается, глянцевые поверхности быстро царапаются. Ещё немного смутил размер багажника — для такой вместительной машины хотелось бы побольше пространства. Но в целом его хватает для повседневных нужд. Не могу не отметить, что роботизированная коробка передач ведет себя иногда чуть дергано на низких скоростях, особенно при резком разгоне. Однако при плавной езде всё работает довольно слаженно. Возможно, со временем это станет привычным, и дискомфорт уйдет».

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Пользователь Niqita тоже отмечает массу положительных сторон, но не забывает и о минусах:

«Так как я высокий, при рулежки бывает могу зацепить ногой круиз контроль, особо не мешает, но было бы классно если бы этого не было Для высоких, сразу скажу, аккуратнее ходите когда у вас открыт багажник, так как углы крышки багажника когда он открыт — острые, как итог случился удар моей головы в этот угол, благо был головной убор, который позволил избежать серьёзных травм. Отсутствует подлокотник сзади, я сзади никого не вожу, но хочу обратить ваше внимание на данный момент. Также по посадке, будет более актуально для мужского Пола, колено упирается в крышку динамика водительской двери, хотелось бы чуть-чуть шире данное пространство, но это уже особенности высокого роста».

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