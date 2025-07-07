Компактвэн Hyundai Stargazer сменит имидж после рестайлинга: официальные изображения

Колеса.ру

Компания Hyundai анонсировала скорую премьеру обновленного бюджетного вэна Stargazer. Судя по тизерам, модель получит более брутальный облик. Техника же, как ожидается, будет прежней.

Компактвэн Hyundai Stargazer сменит имидж после рестайлинга
© Колеса.ру

Недорогой компактвэн Hyundai Stargazer с распашными задними дверями, ближайшим родственником которого является паркетник Creta, дебютировал в 2022-м. Год спустя у него появилась «внедорожная» версия с приставкой в виде буквы X в названии. Выпуск семейства налажен в Индонезии. Изначально модель была адресована странам Юго-Восточной Азии, но затем ее также стали продавать на Ближнем Востоке. Впрочем, премьера пережившего масштабный рестайлинг вэна все равно пройдет на производственной родине – она состоится в рамках автосалона GIIAS-2025, который откроется в Джакарте через пару недель. Ну а пока рассматриваем тизеры.

Судя по картинкам, модель сменит имидж. Вместо «космического» дизайна в стиле полноценного минивэна Staria у компактвэна будет более брутальная внешность. Hyundai Stargazer получит фары привычной формы, при этом к ним пристыкуют вертикальные диодные «клыки» ходовых огней, вдобавок головную оптику объединит светящаяся же полоска. Другими также станут капот, радиаторная решетка, бамперы, багажная дверь и задние фонари. Наконец, на крыше Stargazer установят более развитые рейлинги.

Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что внутри установят полноценное табло, тогда как у актуального Hyundai Stargazer корпус экрана мультимедиа лишь примыкает к приборке, а сами приборы «утоплены». Вероятно, как и прежде, компактвэн будет доступен с семи- или шестиместным салоном.

Местные профильные СМИ полагают, что радикально преобразившийся Stargazer предложат с прежней техникой. Нынешний вэн в Индонезии представлен с бензиновым атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.), который сочетается с шестиступенчатой механикой или вариатором. Привод исключительно передний.

Больше подробностей о рестайлинговом Hyundai Stargazer должно появиться ближе к дате презентации.