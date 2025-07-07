Новичкам выгодно оформлять ОСАГО сразу после получения прав

Глава РСА: накопить скидку на ОСАГО можно без опыта вождения. Президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев порекомендовал молодым водителям, которые получили права, но не спешат за руль, простой способ сэкономить на ОСАГО в будущем.

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Он считает, что сразу после получения прав стоит купить полис, пусть даже с минимальным сроком действия.

«Приобретая полис ОСАГО впервые, водитель попадает в базу страховщиков, и с первого дня ему начинают начисляться бонусы КБМ (коэффициент бонус-малус)», — объясняет специалист.

КБМ — главный «регулятор» цены ОСАГО. Он зависит от количества лет безаварийного стажа. Покупка первого полиса фиксирует ваше начало этого стажа в системе, даже если водитель не пользуется активно автомобилем. С каждым годом без аварий по вашей вине КБМ будет снижаться (максимальная скидка — более 50% за 10 лет), делая последующие полисы дешевле.

Уфимцев подчеркивает: если вы не водили и не покупали ОСАГО несколько лет после получения прав, ваш КБМ при первой покупке все равно будет высоким (1,17). Покупая полис сразу, «пустые» годы превращаются в начало стажа для скидки.