Кроссовер Jetour T1 получил «Оскар в мире дизайна»

Китайская модель Jetour T1 удостоилась престижной премии Red Dot Design Award

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Китайский кроссовер Jetour T1 завоевал престижную международную премию Red Dot Design Award 2024, которую часто называют «Оскаром в мире дизайна». Эта награда – одна из самых авторитетных в индустрии, и победа в конкурсе подтверждает выдающиеся эстетические и инновационные качества модели.

Более того, Jetour T1 вошел в историю как первый кроссовер повышенной проходимости, представленный в экспозиции музея Red Dot в китайском Сямыне.

В этом году за награду боролись более 20 тысяч проектов из 70 стран, что делает победу Jetour T1 особенно значимой. Модель выделяется «квадратным» силуэтом с прямыми линиями и высоким капотом, отсылающим к классическим внедорожникам. Доступно шесть природных оттенков кузова, подчеркивающих ее стиль.

Салон кроссовера сочетает эргономику, комфорт и современные технологии. Водитель оценит цифровую приборную панель (10,25 дюйма) и центральный экран (от 12,8 до 15,6 дюйма в зависимости от комплектации). Отделка выполнена из экологичных и приятных на ощупь материалов, а 64-дюймовая панорамная крыша наполняет пространство светом.

Особое внимание уделено тишине в салоне: двухслойные шумопоглощающие стекла и 79 звукоизоляционных элементов снижают уровень шума до 40 дБ на холостом ходу.

Выход Jetour T1 на российский рынок ожидается во второй половине 2025 года.