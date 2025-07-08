Химчистка салона на мойке и в детейлинг-центре: в чем разница

Химчистка салона на мойке и в детейлинг-центре: эксперт объяснил, в чем разница
Директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев рассказал "Российской газете", в чем разница между химчисткой салона на мойке и в детейлинг-центре.
"Химчистка на обычных автомойках и детейлинг в профессиональных студиях - это очень разные услуги. Отличий будет много. Например, в оборудовании, которое используется для проведения работ. В детейлинг-студиях специалисты работают с использованием профессионального качественного оборудования, которого точно нет на рядовых автомойках. Второе отличие - используемая в работах химия. Составы на автомойках близки к бытовым средствам и доступным для непрофессионалов, а в детейлинг-центрах применяют только узкоспециализированные профессиональные средства, где очень важно соблюдение пропорций и правил для конкретного материала. После очищающих средств применяются эффективные нейтрализаторы щелочной химии. То есть третье отличие - разная технология работ. Химчистка в детейлинг-студии начинается с мойки автомобиля, продолжается чисткой дверных резинок и проемов, очисткой смазки с петель. Только после специалисты начинают работать с салоном, и для этого они разбираю его. Чистится все внутреннее пространство - от потолка до пола, включая бархотки и другие сложно доступные элементы. Чтобы выбрать какая именно процедура нужна, важно понимать суть каждой услуги. Химчистку в детейлинге можно сравнить с приведением автомобиля к заводскому виду, с разборкой и последующей сборкой очищенных элементов", - отметил эксперт.