Названы самые бюджетные кроссоверы с полным приводом из КНР

Китайские полноприводные кроссоверы уверенно завоевывают российский рынок. «Автоновости дня» составили рейтинг из пяти наиболее дешёвых китайских паркетников с полным приводом, доступных в России, включая одну модель совместного белорусско-китайского производства.

© Quto.ru

Самым доступным в категории стал Haval Jolion, стоимость которого в комплектации Elite 2024 модельного года стартует от 2 249 000 рублей. Машина оснащена полуторалитровым турбированным мотором мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DCT). Среди опций — система помощи при спуске, светодиодные фары, мультифункциональный руль с кожаной отделкой, подогревы руля и сидений, климат- и круиз-контроль и прочее.

Следом по доступности стал Chery Tiggo 7 Pro Max, который в комплектации Active AWD с учётом прямой скидки в 240 тысяч рублей будет стоить покупателю от 2 590 000. За эти деньги автолюбитель получает машину с 1.6-литровым турбированным двигателем в 150 «лошадей» и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DCT7). Базовое оснащение для полноприводной Active AWD включает светодиодные фары, задние парктроники, камеру заднего вида, системы активной безопасности и помощи водителю, круиз- и климат-контроль, система бесключевого доступа, «зимний пакет».

© Belgee

Кроссовер Belgee X70 в базовой полноприводной комплектации с учётом «специальной выгоды» в размере 410 тысяч рублей будет стоить от 2 711 190 рублей. автомобиль оснащён полуторалитровым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением (DCT). В базовой модификации автомобиль предлагается со светодиодной оптикой, мультифункциональным рулём, фронтальными и боковыми подушками безопасности, двухзонным климат-контролем и другими опциями.

Стоимость «прошлогоднего» кроссовера Omoda C5 в комплектации Drive стартует от 2 749 900 рублей без учёта дополнительных скидок. Кроссовер имеет 1.6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 «лошадей» и роботизированную коробку передач. Из опций — передние и задние парктроники, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев руля, передних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и прочее.

© Chery

Полноприводный Chery Tiggo 7L, который появился в продаже в конце июня, с учётом прямой скидки в 100 тысяч будет стоить от 2 780 000 рублей. Под капотом — 1.6-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 150 «лошадей» и семиступенчатый «робот». Особенностью машины является интеллектуальная система полного привода. Время отклика на подключение — около 0.1 секунды, а перераспределение крутящего момента до 50% в пользу задних колес происходит с точностью ±10%.

Автомобиль имеет шесть режимов движения. Из опций — светодиодные фары, панорамная крыша с люком, передние и задние парктроники, камера заднего вида, подушки безопасности, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль и многое другое.