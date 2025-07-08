Названы основные причины вибрации руля в авто

Причин для появления вибрации руля может быть много, от разбалансированных колес и кривых тормозных дисков до более глобальных проблем, сообщил автомобильный технолог FIT SERVICE Константин Ершов. Основные из них он назвал в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Если у авто задний или полный привод, то невидимым виновником биения руля может стать карданный вал, рассказал эксперт. Он пояснил, что этот элемент работает в тяжелых условиях: постоянные крутящие нагрузки, перепады температур, грязь и влага. Со временем крестовины и подвесной подшипник изнашиваются, появляется люфт, когда запчасти болтаются — отсюда вибрация.

Если проблема в кардане, то вибрации будут особенно заметны на скорости. Плюс к этому — старые балансировочные грузы с кардана могут просто отвалиться. А если вал снимался, но собрали его без соблюдения меток — готовьтесь к неприятному сюрпризу на трассе Константин Ершов автоэксперт

Саботировать работу могут также ШРУСы и приводы, указал Ершов. Он уточнил, что внутренние шарниры приводов, особенно трипоиды, часто изнашиваются. Это не всегда слышно сразу, однако при разгоне начинается «биение» в кузове автомобиля, добавил спикер.

«Проверяем на люфты пыльники — часто все видно и без специальных приборов. А если чехол ШРУСа рваный, тогда внутрь уже давно набилась грязь. Внешние ШРУСы тоже могут давать вибрацию, особенно при поворотах. Обостряется проблема в крайних положениях колеса», — поделился эксперт.

Неочевидной, но частой причиной тряски авто с механической трансмиссией при отпускании сцепления является маховик, который может выйти из строя от перегрева, особенно если сцепление уже пробуксовывало, из-за мелких трещин или неровностей, предупредил собеседник «Ленты.ру». Проверить эту гипотезу можно только сняв коробку передач, обозначил он.

Если авто попадали в яму или били косело о бордюр, стоит проверить ступицу, так как даже минимальное отклонение в ее геометрии может вызывать вибрации, предостерег эксперт.

Иногда специальный тест на биение показывает отклонение на индикаторе всего пару десятых миллиметра, но на руле ощущается сильный дисбаланс Константин Ершов автоэксперт

«Про опоры двигателя и коробки редко думают, когда обращаются на сервис с проблемой биения руля. Однако изношенная опора не держит мотор как нужно, и он буквально начинает "плясать". Особенно заметно это явление на холостом ходу, при трогании или на высоких оборотах. Обязательно исключите эту проблему при появлении тревожных симптомов», — посоветовал Ершов.

Нередко водители обращаются в сервис с жалобой: «На трассе машину будто уводит и руль вибрирует», заметил эксперт. Такое описание проблемы, по его словам, говорит о необходимости проверить углы установки колес. Если там проблем нет, то стоит приступить к диагностике подвески. Часто выявляются разбитые шаровые, просевшие пружины, «мертвые» амортизаторы — все это может создавать эффект вибрации, особенно на определенной скорости, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее автоэксперт Егор Васильев предупредил россиян о том, что покупка новых недорогих машин сопряжена с рядом рисков. Например, дешевых автомобилей может не быть в наличии у дилера, и доставка транспортного средства может затянуться на месяцы.