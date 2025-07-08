Продажи мотоциклов выросли на 15%

За первое полугодие в России было продано 28,5 тыс. новых мотоциклов и квадроциклов. Это на 15% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Рынок мотоциклов показывает рост на фоне снижения продаж новых автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Автостата».

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Больше всего (20,4 тыс. штук) с января по июнь россияне приобрели мотоциклов с объемом двигателя до 400 см3. Лидерами в этом сегменте стали три российских бренда, которые собираются из китайских комплектующих: Regulmoto (5,6 тыс. штук), Racer (2,5 тыс.) и Motoland (2,3 тыс.).

В сегменте байков с моторами объемом 400−799 см3 лидировали азиатские производители. На первой строчке с результатом 1069 мотоциклов китайский Voge (1 тыс. штук), Royal Enfield (607 штук) и Benda (463 штуки).

Среди техники с моторами объемом более 800 см3 лидируют модели BMW (577 штук), Harley-Davidson (342) и Voge (299). Примечательно, что лидеры в этом сегменте официально в Россию не поставляются уже больше трех лет, в ввезены по альтернативным каналам.

Рост интереса к мотоциклам наблюдается в России уже несколько лет. Он сопровождается и увеличением числа выданных водительских удостоверений соответствующей категории. Эксперты связывают это с большей ценовой доступностью такой техники по сравнению с автомобилями.

Напомним, продажи автомобилей в России сократились на 26%. Сильнее всего просел импорт, но снижение затронуло и отечественные марки.