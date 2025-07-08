2ГИС представил навигатор для мотоциклистов

2ГИС запустил мотонавигатор, учитывающий особенности движения на двухколёсном транспорте.

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В пресс-службе компании рассказали "РГ", что нововведение поможет выбирать оптимальные маршруты и двигаться по ним с помощью голосовых подсказок, не отвлекаясь на лишние уведомления - выводится только важная информацию, чтобы мотоциклист сохранял концентрацию на дороге.

Разработчики подчеркивают, что мотонавигатор адаптирован под специфику мотоезды - например, учитывается возможность двигаться между рядов там, где это разрешено.

В результате, по задумке создателей платформы, мотоциклисты получат более короткие, удобные и быстрые маршруты, а также точное время прибытия - с учетом средней скорости мотоцикла, дорожной ситуации и соблюдения ПДД.

"В 2ГИС можно построить маршрут на любом транспорте: на общественном, на авто, на велосипеде, самокате, пешком, а теперь - и на мотоцикле. Зачастую мотоциклисты остаются за рамками внимания картографических сервисов - но мы в 2ГИС хотим, чтобы комфортно было всем. Новый мотонавигационный режим - это продуманные маршруты, четкие инструкции и внимание к деталям. Мы первыми в России сделали не просто галочку "мотоцикл", а полноценный механизм, который учитывает настоящие особенности этой техники - от междурядья до камер контроля скорости", - комментирует руководитель продуктов транспорта в 2ГИС Максим Берёзкин.

В беседе с "РГ" представитель геосервиса отметил, что навигатор для мотоциклов поддерживает Android Auto и CarPlay - это бесплатно и удобно для тех, у кого на борту уже есть встроенная система, как, например, у новых мотоциклов Harley-Davidson или современных китайских моделей. Маршрут отображается прямо на дисплее мотоцикла, так что смартфон можно не доставать - все нужное видно сразу. А если на руке Apple Watch - направление движения можно отслеживать прямо на запястье, не отвлекаясь от дороги.

Функция доступна в последней версии на iOS и Android. Тем, кто передвигается на скутерах или мопедах, разработчики советуют лучше выбирать режим на самокате - он учитывает ограничения на некоторых дорогах.