Названы самые опасные привычки водителей в летнее время

Помою машину у подъезда, а колодки заменю на даче - все ли летние привычки автовладельцев безобидны? Какие действия водителей в теплый период приводят к серьезным поломкам машин. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель автосервиса Fit Service "Павелецкая" Александр Гоман.

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Высокие плюсовые температуры, так же как и серьезный минус за окном, приводит к обострению различных пробелам в автомобиле. Если долгое время мастер-диагност указывал автовладельцу на мелкие трещины, подтекания, высокую степень изношенности каких-то деталей, то в период пиковых плюсовых температур эти "мелочи" дадут о себе знать. Чаще всего летом обострения случаются в системе охлаждения двигателя, кондиционирования, аккумуляторе и генераторе. Требуется профессиональная смазка шлицов, потому что летом техжидкости быстрее испаряются и вымываются. Кроме того, важна проверка уровней и своевременная замена всех основных составов.

Некоторые автовладельцы любят "поковыряться" в машине в летнее время. Но я не рекомендую слишком увлекаться таким занятием. Нередко после таких самостоятельных работ автомобиль отправляется в сервис. Особенно опасные летние задумки автовладельцев: самостоятельно помыть двигатель и подкапотное пространство, очистить дроссельную заслонку, обслужить короб воздушного фильтра. Практически прямая дорога на СТО ждет тех умельцев, кто планирует без снятия помыть радиаторы, интеркулеры. Будут замяты соты этих деталей.

В летний период лакокрасочное покрытие автомобиля страдает не только от воздействия солнечных лучей, но и липких смолянистых почек, пыльцы, агрессивных веществ от ремонта дороги. Водители начинают экспериментировать с подручной химией, используют "народные советы" и "дедовские методы". Самые печальные последствия таких подходов - химические ожоги у автовладельцев и испорченное покрытие авто. Крайне осторожно пользуйтесь различными составами. Лучше всего использовать узкопрофильную профессиональную химию и проверять эффект на незаметном участке кузова. Полезно также заранее подготовить кузов к жаркому сезону, обработать машину воском или керамикой.

Также водители переходят на использование обычной воды вместо специальной омывающей жидкости. Но примеси и осадок в воде способствуют формированию камня на стенках бачках и шлангов. Это приводит к выходу из строя насосов омывателя фар и лобового стекла. Лучше всего летом использовать специальную летнюю омывающую жидкость вместо "незамерзайки" и обычной воды. Жидкость отлично справляется со следами насекомых на лобовом стекле, защищает от царапин на стекле от движения щеток и бережет все детали стеклоомывающей системы.

В теплое время на обочинах дорог появляется множество желающих подзаработать на заправке кондиционеров авто. Но такие придорожные мастера не соблюдают технологий. Компрессоры требуют заправки с маслом, а не просто добавления фреона на глазок. Систему кондиционирования необходимо обслуживать минимум раз в три года с промывкой, дезинфекцией, мойкой и чисткой дренажей под жабо, - отметил специалист.