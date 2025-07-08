В России продают раритетную "Волгу" в идеале

В Москве на продажу выставили ГАЗ-21 третьей серии 1964 года выпуска - это "Российская газета" обнаружила в ходе ежедневного мониторинга сайтов по продаже автомобилей. Несмотря на свой 61-летний возраст автомобиль находится практически в заводском состоянии и проехал всего 19,4 тысячи км.

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По версии текущего владельца, автомобиль был подарком от государства директору кoлxоза в Алтайском крае. "Волга" не реставрировалась, но кое-какие профилактические мероприятия для того, чтобы машина оставалась на комфортном ходу, были предприняты: заменены карбюратор, проводка и уплотнители дверей. Также заменены покрышки, но это не новодел, а оригинальная резина из 60-х.

Хранение - гаражное, эксплуатация, как можно понять из пробега, - редкая.

В комплекте с авто идут два ключа, пакет документов, инструкция по ремонту и эксплуатации 64 года, оригинальные номера, полученные при первой регистрации - у авто один-единственный собственник.

ГАЗ-21 выпускался на Горьковском автозаводе с 1962 по 1970 годы. Отличительными элементами такой "Волги" являются пересмотренный дизайн, материалы отделки салона, модернизированная подвеска и увеличенная до 75 л.с. мощность двигателя. Коробка передач - "механика".

Цена автомобиля из объявления - 1,9 млн рублей. Возможет торг, говорит владелец "Волги".

Четыре года назад "РГ" рассказывала о ГАЗ-21, тоже 1964 года выпуска, который продавали за 6,9 млн рублей. Но там и пробег был больше, а аутентичности - меньше.