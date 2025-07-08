У автомобиля Geely на ходу отвалилась педаль газа

У автомобиля Geely Tugella прямо во время движения отвалилась педаль газа. Об этом сообщает НСН.

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О проблемах, которые возникли на ходу, заявил владелец китайского автомобиля из Санкт-Петербурга. Он опубликовал видео, на котором показывает обломок педали и жалуется на качество материалов.

«С левого ряда еле-еле съехал — педаль переломилась пополам. Просто пластиковая, тонюсенькая... Чуть не убился», — рассказал автовладелец.

В конце февраля страховщики отмечали, что количество заявлений о страховых случаях с китайскими автомобилями по полисам каско выросло в два раза. Чаще всего проблемы возникали у россиян, купивших Changan, Haval, Omoda, Chery и Geely. По сравнению с другими «китайцами» чаще всего неприятности случались с автомобилями Haval и Chery. И на тот, и на другой бренды пришлось по 23 процента обращений. Для Geely этот показатель составил 15 процентов.