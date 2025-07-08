В Белоруcсии новую Lada можно купить в кредит под 4,5%

Как рассказал редакции Quto один из дилеров отечественного бренда, приобрести автомобиль тольяттинской или ижевской сборки можно без первоначального взноса со ставкой от 4,5% годовых. Притом ежемесячные платежи благодаря длительному периоду кредитования будут минимальными.

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Как уже неоднократно отмечала редакция Quto, АвтоВАЗ настроен сделать так, чтобы именно Lada была самой продаваемой маркой на территории Белорусии. Однако этим планам противится бренд Belgee, у которого неподалёку от Минска есть завод полного цикла.

Поэтому Lada и Belgee на протяжении последних месяцев ведут самые настоящие «ценовые войны»: оба автопроизводителя регулярно объявляют скидки, запускают фирменные кредитные программы, а также придумывают другие маркетинговые акции.

...Так, например, дилеры Belgee запустили по всей стране услугу выездного тест-драйва, когда менеджеры автосалона пригоняют тестовую машину по указанному клиентом адресу. То есть потенциальный покупатель сможет оценить модель в привычных условиях.

Между тем, Lada Granta Active Cross добралась до российскихдилеров. В шоурумы отечественного бренда начали поступать первые экземпляры приподнятого лифтбека. Об этом Quto.ru сообщил один из дилеров из Санкт-Петербурга.