В Белоруcсии новую Lada можно купить в кредит под 4,5%

В Белорусcии новую Lada можно купить в кредит под 4,5%
Как рассказал редакции Quto один из дилеров отечественного бренда, приобрести автомобиль тольяттинской или ижевской сборки можно без первоначального взноса со ставкой от 4,5% годовых. Притом ежемесячные платежи благодаря длительному периоду кредитования будут минимальными.
Как уже неоднократно отмечала редакция Quto, АвтоВАЗ настроен сделать так, чтобы именно Lada была самой продаваемой маркой на территории Белорусии. Однако этим планам противится бренд Belgee, у которого неподалёку от Минска есть завод полного цикла.
Поэтому Lada и Belgee на протяжении последних месяцев ведут самые настоящие «ценовые войны»: оба автопроизводителя регулярно объявляют скидки, запускают фирменные кредитные программы, а также придумывают другие маркетинговые акции.
...Так, например, дилеры Belgee запустили по всей стране услугу выездного тест-драйва, когда менеджеры автосалона пригоняют тестовую машину по указанному клиентом адресу. То есть потенциальный покупатель сможет оценить модель в привычных условиях.
Между тем, Lada Granta Active Cross добралась до российскихдилеров. В шоурумы отечественного бренда начали поступать первые экземпляры приподнятого лифтбека. Об этом Quto.ru сообщил один из дилеров из Санкт-Петербурга.