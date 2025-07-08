На Кубани начнут делать тормоза для автомобилей

В Краснодарском крае планируется запустить производство тормозных дисков для автомобилей. Предполагается, что выпуск наладят на площадке технопарка «АЭТЗ», а общий объём инвестиций в проект составит 300 млн рублей. Реализацией планов станет заниматься компания «Виафор».

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На первом этапе планируется наладить производство вентилируемых и невентилируемых тормозных дисков диаметром до 450 мм. При этом уточняется, что 90% материалов будут отечественными, а ежегодно с конвейеров предприятия будет сходить до 1 млн компонентов.

В будущем производитель намерен создать собственную линию станков и запустить выпуск тормозных механизмов по полному циклу.

В более отдалённой перспективе авторы проекта хотят трансформировать локальное производство в межрегиональный кластер автокомпонентов.